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Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:37 | Обновлено 10 июля 2026, 23:43
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ФОТО. Куртуа вынужденно покинул поле в матче 1/4 финала ЧМ против Испании

Тибо получил травму, наставник Бельгии Руди Гарсия выпустил Сенне Ламменса

10 июля 2026, 23:37 | Обновлено 10 июля 2026, 23:43
190
0
ФОТО. Куртуа вынужденно покинул поле в матче 1/4 финала ЧМ против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Один из лучших голкиперов мира – Тибо Куртуа – не смог доиграть матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Испании.

Куртуа получил травму – наставник национальной команды Бельгии Руди Гарсия на 71-й минуте заменил Тибо на Сенне Ламменса.

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На 66-й мин Куртуа сел на газон и попросил врачей. Судя по всему, у бельгийского голкипера проблемы с левым бедром.

Куртуа в матче с Испанией успел сделать четыре сейва и пропустить один гол – на 30-й мин его ворота поразил Фабиан Руис.

Бельгийцы отыграли на 41-й мин благодаря забитому мячу Шарля де Кетеларе. С тех пор счет остается 1:1.

Для Ламменса, который заменил Куртуа, это лишь третий поединок за сборную Бельгии.

Встреча испанцев и бельгийец стартовала 10 июля в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

ФОТО. Куртуа вынужденно покинул поле в матче 1/4 финала ЧМ против Испании

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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