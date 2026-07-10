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Чемпионат мира
10 июля 2026, 22:46 | Обновлено 10 июля 2026, 23:13
1217
0

ВИДЕО. Испания впервые пропустила на ЧМ: Бельгия сравняла счет в 1/4 финала

Шарль де Кетеларе поразил ворота Унаи Симона на 41-й минуте поединка, 1:1

10 июля 2026, 22:46 | Обновлено 10 июля 2026, 23:13
1217
0
ВИДЕО. Испания впервые пропустила на ЧМ: Бельгия сравняла счет в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании впервые пропустила гол на чемпионате мира 2026.

10 июля команда Бельгии сумела поразить ворота Унаи Симона в матче 1/4 финала – на 41-й минуте отличился Шарль де Кетеларе ударом головой.

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Де Кетеларе сравнял счет для бельгийцев – 1:1 на табло. Первый гол в этом поединке на 30-й мин забил Фабиан Руис.

Встреча Испания – Бельгия проходит на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ВИДЕО. Испания впервые пропустила на ЧМ: Бельгия сравняла счет в 1/4 финала

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Шарль де Кетеларе видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу Испания - Бельгия ЧМ-2026 по футболу Унаи Симон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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