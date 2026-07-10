ВИДЕО. Испания впервые пропустила на ЧМ: Бельгия сравняла счет в 1/4 финала

Сборная Испании впервые пропустила гол на чемпионате мира 2026.

10 июля команда Бельгии сумела поразить ворота Унаи Симона в матче 1/4 финала – на 41-й минуте отличился Шарль де Кетеларе ударом головой.

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Де Кетеларе сравнял счет для бельгийцев – 1:1 на табло. Первый гол в этом поединке на 30-й мин забил Фабиан Руис.

Встреча Испания – Бельгия проходит на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ВИДЕО. Испания впервые пропустила на ЧМ: Бельгия сравняла счет в 1/4 финала