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  4. ФИФА продаст болельщикам газон финала ЧМ за 11 млн долларов
Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:24 |
116
0

ФИФА продаст болельщикам газон финала ЧМ за 11 млн долларов

Поле стадиона «МетЛайф» продадут по частям

10 июля 2026, 23:24 |
116
0
ФИФА продаст болельщикам газон финала ЧМ за 11 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine
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ФИФА планирует продавать фрагменты футбольного поля стадиона «МетЛайф», на котором сыграют финал чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что эта инициатива принесет более 11 миллионов долларов дохода.

Поле, на котором будет твориться история футбола, вскоре может стать одним из самых эксклюзивных предметов коллекционирования в этом виде спорта. Это и уникальный способ стать обладателем частички истории чемпионата мира, а также попытка ФИФА выжать из турнира больше денег, особенно после недавнего скандала с ценами на билеты.

Купить часть газона можно за 450, 900, 1200 и 3000 долларов. Всего будет выпущено четыре партии по 2026 экземпляров.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
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