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Чемпионат мира
22 июня 2026, 08:03 | Обновлено 22 июня 2026, 08:08
529
0

Участники ЧМ критикуют поле стадиона, который примет финал турнира

Дешам, Рабьо и Винисиус недовольны газоном в Нью-Йорке

22 июня 2026, 08:03 | Обновлено 22 июня 2026, 08:08
529
0
Участники ЧМ критикуют поле стадиона, который примет финал турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам долучився до критики поля на стадіоні «MetLife», який наступного місяця прийматиме фінал чемпіонату світу.

«Сині» перемогли Сенегал 3:1 на «MetLife» у матчі першого туру групового етапу чемпіонаті світу, однак залишилися незадоволені ігровим покриттям.

На пресконференції перед матчем групи I проти Іраку у Філадельфії Дешама запитали, чи турбує його можливий сильний дощ під час другого матчу турніру.

«Ми грали в спеку, тож якщо буде дощ – це добре, бо тоді трава буде швидшою, а якість гри буде кращою, набагато кращою, ніж у Нью-Йорку», – сказав Дідьє, маючи на увазі арену, яку ФІФА називає «Нью-Йорк – Нью-Джерсі Стедіум».

«Поле в Нью-Йорку було справді важким – воно сильно навантажує м’язи гравців», – додав він.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо був менш стриманим і сказав, що поле «схоже на штучне… тверде і жорстке».

Після першого матчу ЧС, який відбувся на цьому стадіоні між Бразилією та Марокко (1:1) Вінісіус Жуніор теж критикував поле «MetLife»:

«Через погоду і спеку трава швидко висихає, і гра стає дуже повільною. Ми не можемо створювати ритм. Це ускладнює все, бо ми хочемо переводити м’яч з одного флангу на інший, а це руйнує нашу гру. Але нам доведеться адаптуватися, бо, думаю, весь турнір буде таким».

На стадіоні в Нью-Йорку заплановано ще шість матчів чемпіонату світу, зокрема, й фінал, який відбудеться 19 липня.

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Дидье Дешам Адриен Рабьо Винисиус Жуниор ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу
Иван Чирко Источник: The Athletic
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