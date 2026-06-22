Участники ЧМ критикуют поле стадиона, который примет финал турнира

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам долучився до критики поля на стадіоні «MetLife», який наступного місяця прийматиме фінал чемпіонату світу.

«Сині» перемогли Сенегал 3:1 на «MetLife» у матчі першого туру групового етапу чемпіонаті світу, однак залишилися незадоволені ігровим покриттям.

На пресконференції перед матчем групи I проти Іраку у Філадельфії Дешама запитали, чи турбує його можливий сильний дощ під час другого матчу турніру.

«Ми грали в спеку, тож якщо буде дощ – це добре, бо тоді трава буде швидшою, а якість гри буде кращою, набагато кращою, ніж у Нью-Йорку», – сказав Дідьє, маючи на увазі арену, яку ФІФА називає «Нью-Йорк – Нью-Джерсі Стедіум».

«Поле в Нью-Йорку було справді важким – воно сильно навантажує м’язи гравців», – додав він.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо був менш стриманим і сказав, що поле «схоже на штучне… тверде і жорстке».

Після першого матчу ЧС, який відбувся на цьому стадіоні між Бразилією та Марокко (1:1) Вінісіус Жуніор теж критикував поле «MetLife»:

«Через погоду і спеку трава швидко висихає, і гра стає дуже повільною. Ми не можемо створювати ритм. Це ускладнює все, бо ми хочемо переводити м’яч з одного флангу на інший, а це руйнує нашу гру. Але нам доведеться адаптуватися, бо, думаю, весь турнір буде таким».

На стадіоні в Нью-Йорку заплановано ще шість матчів чемпіонату світу, зокрема, й фінал, який відбудеться 19 липня.