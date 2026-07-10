ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию

ФК «Александрия» и чешский ФК «Словацко» достигли соглашения о полноценном трансфере ивуарийского защитника Жослена Беиратша.

Жослен дебютировал за «горожан» 24 июля 2025 года в Лиге конференций в домашнем матче против «Партизана» (0:2), а в чемпионате УПЛ – 10 августа 2025-го в поединке против киевской «Оболони» (1:0). В общей сложности в Премьер-лиге он провел 17 матчей. Также в активе защитника одна игра в Кубке Украины, два матча в Лиге конференций и два поединка на стадии плей-офф.

«Александрия» поблагодарила Жослена за сотрудничество, профессионализм и надежность в обороне. В «Александрии» пожелали успехов в новом клубе и новых побед на европейской арене.–