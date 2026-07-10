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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию
Украина. Первая лига
10 июля 2026, 20:23 |
277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию

Жослен Беиратш будет играть в «Словацко»

10 июля 2026, 20:23 |
277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию
ФК Александрия. Жослен Беиратш (справа)
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ФК «Александрия» и чешский ФК «Словацко» достигли соглашения о полноценном трансфере ивуарийского защитника Жослена Беиратша.

Жослен дебютировал за «горожан» 24 июля 2025 года в Лиге конференций в домашнем матче против «Партизана» (0:2), а в чемпионате УПЛ – 10 августа 2025-го в поединке против киевской «Оболони» (1:0). В общей сложности в Премьер-лиге он провел 17 матчей. Также в активе защитника одна игра в Кубке Украины, два матча в Лиге конференций и два поединка на стадии плей-офф.

«Александрия» поблагодарила Жослена за сотрудничество, профессионализм и надежность в обороне. В «Александрии» пожелали успехов в новом клубе и новых побед на европейской арене.–

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Жослен Беиратш Александрия Словацко трансферы чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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