Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером

Интерес «Ливерпуля» к украинскому защитнику Илье Забарному усилился после прямых переговоров между главным тренером команды Андони Ираолой и футболистом.

По информации источников, мерсисайдцы изучают возможность договориться с ПСЖ о переходе 23-летнего центрального защитника. Одним из вариантов структуры сделки рассматривается аренда с правом выкупа.

Сам Забарный заинтересован в переходе на «Энфилд» и положительно относится к возможности продолжить карьеру в «Ливерпуле». Переговоры между сторонами будут продолжаться, пока английский клуб определяет оптимальный формат будущего соглашения.