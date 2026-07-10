Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Илья открыт для перехода в «Ливерпуль»
Интерес «Ливерпуля» к украинскому защитнику Илье Забарному усилился после прямых переговоров между главным тренером команды Андони Ираолой и футболистом.
По информации источников, мерсисайдцы изучают возможность договориться с ПСЖ о переходе 23-летнего центрального защитника. Одним из вариантов структуры сделки рассматривается аренда с правом выкупа.
Сам Забарный заинтересован в переходе на «Энфилд» и положительно относится к возможности продолжить карьеру в «Ливерпуле». Переговоры между сторонами будут продолжаться, пока английский клуб определяет оптимальный формат будущего соглашения.
🚨🔴BREAKING: Liverpool's interest in Illia Zabarnyi is understood to be accelerating following direct discussions between Andoni Iraola and the defender.— Anfield Scope (@AnfieldScope_) July 10, 2026
Liverpool are understood to be exploring a deal with Paris Saint-Germain, with a loan move including an option to buy… pic.twitter.com/FLSaZ76rbR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды сыграли в нулевую ничью
Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ