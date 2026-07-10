Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Англия
10 июля 2026, 20:22 |
1153
2

Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером

Илья открыт для перехода в «Ливерпуль»

10 июля 2026, 20:22 |
1153
2 Comments
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Интерес «Ливерпуля» к украинскому защитнику Илье Забарному усилился после прямых переговоров между главным тренером команды Андони Ираолой и футболистом.

По информации источников, мерсисайдцы изучают возможность договориться с ПСЖ о переходе 23-летнего центрального защитника. Одним из вариантов структуры сделки рассматривается аренда с правом выкупа.

Сам Забарный заинтересован в переходе на «Энфилд» и положительно относится к возможности продолжить карьеру в «Ливерпуле». Переговоры между сторонами будут продолжаться, пока английский клуб определяет оптимальный формат будущего соглашения.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию
В Барселону переходит вингер немецкого топ-клуба
Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Андони Ираола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09 июля 2026, 22:01 222
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Команды сыграли в нулевую ничью

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Футбол | 10.07.2026, 19:02
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Футбол | 10.07.2026, 15:16
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Футбол | 10.07.2026, 07:39
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ОЛійник, як так... чому не в Трабзонспор???
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
10.07.2026, 15:51 5
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем