Талантливый украинец получит шанс от Костюка закрепиться в составе Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Павел Люсин получит шанс закрепиться в стартовом составе первой команды, которую возглавляет Игорь Костюк.

Талантливый 19-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.

По информации источника, наставник динамовцев рассчитывает на игрока в первой команде – Люсин получил несколько дней отдыха, после чего присоединится к «бело-синим».

Полузащитник не попал в заявку киевского клуба на матч первого раунда Лиги Европы, но имеет шанс выйти на поле в ответной игре против румынской «Университати» Клуж (16 июля).

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.