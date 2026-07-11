Талантливый украинец получит шанс от Костюка закрепиться в составе Динамо
Павел Люсин получил несколько дней отдыха, после чего присоединится к первой команде
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Павел Люсин получит шанс закрепиться в стартовом составе первой команды, которую возглавляет Игорь Костюк.
Талантливый 19-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.
По информации источника, наставник динамовцев рассчитывает на игрока в первой команде – Люсин получил несколько дней отдыха, после чего присоединится к «бело-синим».
Полузащитник не попал в заявку киевского клуба на матч первого раунда Лиги Европы, но имеет шанс выйти на поле в ответной игре против румынской «Университати» Клуж (16 июля).
Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Журавок решилась на позорный поступок
Маттео Моретто высказался по поводу будущего форварда сборной Украины