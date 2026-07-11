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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 10:31 | Обновлено 11 июля 2026, 11:15
1286
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Талантливый украинец получит шанс от Костюка закрепиться в составе Динамо

Павел Люсин получил несколько дней отдыха, после чего присоединится к первой команде

11 июля 2026, 10:31 | Обновлено 11 июля 2026, 11:15
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Талантливый украинец получит шанс от Костюка закрепиться в составе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Люсин
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Павел Люсин получит шанс закрепиться в стартовом составе первой команды, которую возглавляет Игорь Костюк.

Талантливый 19-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.

По информации источника, наставник динамовцев рассчитывает на игрока в первой команде – Люсин получил несколько дней отдыха, после чего присоединится к «бело-синим».

Полузащитник не попал в заявку киевского клуба на матч первого раунда Лиги Европы, но имеет шанс выйти на поле в ответной игре против румынской «Университати» Клуж (16 июля).

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.

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Динамо Киев Павел Люсин Игорь Костюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Динамо - Университатя Клуж Университатя Клуж
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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Все добре: але Люсіну 18: а не 19.
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