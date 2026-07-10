10 июля – юбилей триумфов Роналду и Месси

10 июля – памятная дата для лучших игроков 21-го столетия – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В последнее время все мысли этих легендарных футболистов были только о чемпионате мира, который так и не покорился португальцу и который недавно выиграл аргентинец, но сегодня речь идет о других турнирах.

10 июля 2016, ровно 10 лет назад 31-летний Криштиану Роналду стал героем Португалии, выиграв с командой титул чемпионов Европы, в овертайме вырвав победу в матче с Францией (1:0).

Пять лет спустя 10 июля 2021 года 34-летний Лионель Месси праздновал триумф сборной Аргентины на Кубке Америки. Его команда обыграла Бразилию (1:0) на домашнем для нее турнире.