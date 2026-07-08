Лучшие бомбардиры ЧМ в истории. У Месси – 21 гол. С чем завершил Роналду?

Аргентинский форвард Лионель Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Месси находится на вершине списка с 21 голом. Восемь мячей Лео забил на ЧМ-2026, на котором пока что также является лучшим голеадором.

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Ближайший преследователь Месси – Килиан Мбаппе. Француз за три сыгранных мундиаля наколотил 19 голов.

Третье место с показателем в 16 голов занимает Мирослав Клозе (Германия), четвертое с 15 мячами – Роналдо (Бразилия). Пятую строчку делят двое футболистов – Герд Мюллер (Германия) и Гарри Кейн (Англия). У Герда и Гарри – 14 голов.

Криштиану Роналду (Португалия), который провел своей последний мундиаль (поражение Испании в 1/8 финала), завершил гонку бомбардиров с 11 голами. Столько же и у Шандора Кочиша (Венгрия) и Юргена Клинсмана (Германия), а больше имеют Пеле (Бразилия, 12) и Жюст Фонтен (Франция, 13).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

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