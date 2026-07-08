Лучшие ассистенты в истории ЧМ. Месси превзошел Марадону, но это не рекорд

Легендарный 39-летний аргентинский форвард Лионель Месси повторил рекорд по количеству ассистов на чемпионате мира за карьеру.

7 июля Лео отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2), которая стала для него уже девятой за шесть сыгранных мундиалей.

Месси превзошел по количеству голевых передач на ЧМ Диего Марадону (8) и стал лучшим ассистентом мировых первенств с 1966 года, когда Opta – авторитетный портал – начал вести статистику.

Однако если учитывать всю историю ЧМ, то Месси лишь повторил рекорд – Фриц Вальтер (Германия) отдал 9 ассистов за два чемпионата мира в 1954 и 1958 годах.

Правда, тут статистика может расходиться, ведь некоторые источники, особенно бразильские, пишут даже про 10 ассистов Пеле и 9 ассистов Диди.

Если подытожить, то формально Месси является лучшим ассистентом в истории ЧМ, ведь именно с 1966 года статистку начали вести прозрачно.

Месси также является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира – 21 гол.

Лучшие ассистенты чемпионатов мира (с 1966 года)