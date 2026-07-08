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  4. Лучшие ассистенты в истории ЧМ. Месси превзошел Марадону, но это не рекорд
Чемпионат мира
08 июля 2026, 07:01 | Обновлено 08 июля 2026, 07:28
583
0

Лучшие ассистенты в истории ЧМ. Месси превзошел Марадону, но это не рекорд

В матче 1/8 финала против Египта Лео отдал 9-ю голевую передачу на ЧМ за карьеру

08 июля 2026, 07:01 | Обновлено 08 июля 2026, 07:28
583
0
Лучшие ассистенты в истории ЧМ. Месси превзошел Марадону, но это не рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный 39-летний аргентинский форвард Лионель Месси повторил рекорд по количеству ассистов на чемпионате мира за карьеру.

7 июля Лео отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2), которая стала для него уже девятой за шесть сыгранных мундиалей.

Месси превзошел по количеству голевых передач на ЧМ Диего Марадону (8) и стал лучшим ассистентом мировых первенств с 1966 года, когда Opta – авторитетный портал – начал вести статистику.

Однако если учитывать всю историю ЧМ, то Месси лишь повторил рекорд – Фриц Вальтер (Германия) отдал 9 ассистов за два чемпионата мира в 1954 и 1958 годах.

Правда, тут статистика может расходиться, ведь некоторые источники, особенно бразильские, пишут даже про 10 ассистов Пеле и 9 ассистов Диди.

Если подытожить, то формально Месси является лучшим ассистентом в истории ЧМ, ведь именно с 1966 года статистку начали вести прозрачно.

Месси также является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира – 21 гол.

Лучшие ассистенты чемпионатов мира (с 1966 года)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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