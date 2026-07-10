ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 10 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля видеотрансляцию матча плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 10 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день и Инглвуде (штат Калифорния) пройдет один матч стадии 1/4 финала: 22:00. Испания – Бельгия.
Победитель выйдет в полуфинал ЧМ, где сыграет с Францией, которая днем ранее взяла верх над Марокко (2:0).
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/4 финала, 9–11 июля 2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
10.07. 22:00. Испания – Бельгия
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