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10 июля 2026, 18:58 | Обновлено 10 июля 2026, 19:40
406
0

Кейн, Холанд или Мбаппе? Лучшие бомбардиры топ-5 лиг за последние 4 сезона

Учитывались голы как за клубы, так и за национальные сборные

10 июля 2026, 18:58 | Обновлено 10 июля 2026, 19:40
406
0
Кейн, Холанд или Мбаппе? Лучшие бомбардиры топ-5 лиг за последние 4 сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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В четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Норвегии и Англии.

Лидерами сборных являются Эрлинг Холанд и Гарри Кейн, игроки, за последние 4 сезона забившие наибольшее количество голов среди всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах в матчах за клуб и сборную.

В активе англичанина 213 забитых мячей, у Холанда – 204.

Совсем чуть-чуть от них отстает француз Килиан Мбаппе (200).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров топ-5 лиг во всех турнирах, начиная с сезона 2022/23.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (клуб и сборная), начиная с сезона 2022/23

  • 213 – Гарри Кейн (Англия)
  • 204 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 200 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 131 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 120 – Мохамед Салах (Египет)
  • 119 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 114 – Серу Гирасси (Гвинея)
  • 107 – Джонатан Дэвид (Канада)
  • 102 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 99 – Александер Серлот (Норвегия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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