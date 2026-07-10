Кейн, Холанд или Мбаппе? Лучшие бомбардиры топ-5 лиг за последние 4 сезона

В четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Норвегии и Англии.

Лидерами сборных являются Эрлинг Холанд и Гарри Кейн, игроки, за последние 4 сезона забившие наибольшее количество голов среди всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах в матчах за клуб и сборную.

В активе англичанина 213 забитых мячей, у Холанда – 204.

Совсем чуть-чуть от них отстает француз Килиан Мбаппе (200).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров топ-5 лиг во всех турнирах, начиная с сезона 2022/23.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (клуб и сборная), начиная с сезона 2022/23

213 – Гарри Кейн (Англия)

204 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

200 – Килиан Мбаппе (Франция)

131 – Роберт Левандовски (Польша)

120 – Мохамед Салах (Египет)

119 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)

114 – Серу Гирасси (Гвинея)

107 – Джонатан Дэвид (Канада)

102 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

99 – Александер Серлот (Норвегия)