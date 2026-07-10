Экс-игрок Динамо: «Это дало Университате огромную фору»

Экс-хавбек сборной Украины Андрей Богданов оценил выступление киевского Динамо против Университати Клуж в квалификации Лиги Европы.

– Вы оптимистично настроены по поводу ответного матча с Университатей в Румынии?

– Настроенным можно быть по-разному, но я искренне верю в Динамо. Знаю, что такое первые игры сезона и как трудно после коротких сборов сразу вкатываться в длинную еврокубковую дистанцию. Все мы хотим, чтобы украинские клубы проходили как можно дальше, ведь это наш общий коэффициент УЕФА, который позволит в будущем снова делегировать две команды в Лигу чемпионов.

Надеюсь, тренерский штаб сделает правильный анализ, и на ответную игру команда выйдет еще более сконцентрированной и решит задачу прохода дальше. А что будет потом – увидим. Сейчас главное – пройти румын в Румынии. Считаю, что под давлением выездных трибун киевляне сыграют даже лучше. Кстати, в Люблине на ход игры существенно отразилось отключение света.

– Киевляне действительно давили в конце игры.

– Да, Динамо серьезно прижало соперника, гол уже назревал, и вдруг выключилось освещение. Эта пауза дала румынам огромную фору: они смогли восстановить силы и построить глухую оборону на последние минуты. Верим в Динамо и хотим дальше смотреть еврокубки с украинскими, а не с румынскими командами.

Вчера Динамо сыграло 0:0, ответный матч состоится в следующий четверг.