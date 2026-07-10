Луис де ла ФУЭНТЕ: «Месси играет так, будто ему 19 лет. Пример для нас»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте восхищен тем, как форвард сборной Аргентины Лионель Месси выступает на ЧМ-2026.

«Месси играет так, словно ему 19 или 23 года. Он действует на невероятном уровне. Тут уже вопрос не опыта, а сосредоточенности и желании вкладывать силы».

«И Месси никогда не бывает довольным. Ему всегда хочется больше, и потому он – пример для всех нас», – сказал де ла Фуэнте.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, где сыграет против Швейцарии.