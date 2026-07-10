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  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Месси играет так, будто ему 19 лет. Пример для нас»
Чемпионат мира
10 июля 2026, 18:47 | Обновлено 10 июля 2026, 18:56
237
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Месси играет так, будто ему 19 лет. Пример для нас»

Тренер сборной Испании восхищен игрой аргентинца

10 июля 2026, 18:47 | Обновлено 10 июля 2026, 18:56
237
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Месси играет так, будто ему 19 лет. Пример для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте восхищен тем, как форвард сборной Аргентины Лионель Месси выступает на ЧМ-2026.

«Месси играет так, словно ему 19 или 23 года. Он действует на невероятном уровне. Тут уже вопрос не опыта, а сосредоточенности и желании вкладывать силы».

«И Месси никогда не бывает довольным. Ему всегда хочется больше, и потому он – пример для всех нас», – сказал де ла Фуэнте.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, где сыграет против Швейцарии.

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Лионель Месси Луис де ла Фуэнте ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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