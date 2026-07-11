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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 22:46 | Обновлено 11 июля 2026, 23:55
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Ярмоленко сообщил плохие новости для болельщиков Динамо

Вингер рассказал, что Мунгенге получил травму

11 июля 2026, 22:46 | Обновлено 11 июля 2026, 23:55
2581
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Ярмоленко сообщил плохие новости для болельщиков Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко
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Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, как проходит адаптация летнего новичка команды Пьера Мунгенге, и сообщил о травме игрока.

«Что касается Пьера, нам удалось с ним пообщаться не так много, как хотелось бы, потому что он получил небольшую травму. Но он нормальный парень, готов работать.

Я ему сказал, что если нужна какая-то помощь, то он всегда может ко мне обращаться», – сказал Ярмоленко.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

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Андрей Ярмоленко Пьер Мунгенге Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
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Якесь кривоноге в Динамо вже заїхало йому по ногам?
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