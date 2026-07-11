Ярмоленко сообщил плохие новости для болельщиков Динамо
Вингер рассказал, что Мунгенге получил травму
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, как проходит адаптация летнего новичка команды Пьера Мунгенге, и сообщил о травме игрока.
«Что касается Пьера, нам удалось с ним пообщаться не так много, как хотелось бы, потому что он получил небольшую травму. Но он нормальный парень, готов работать.
Я ему сказал, что если нужна какая-то помощь, то он всегда может ко мне обращаться», – сказал Ярмоленко.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
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