Уэйн РУНИ: «Это не футболист топ-уровня»

Легендарный английский нападающий Уэйн Руни поделился мнением о нападающем сборной Бразилии Неймаре.

Несмотря на положительное отношение к бразильцу, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался, что никогда не считал его футболистом топового уровня.

«Мне нравится Неймар, но я никогда не воспринимал его как футболиста действительно топового уровня», — сказал Руни.

Ранее сообщалось, что 34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар задумался о своём будущем после вылета с чемпионата мира 2026 года.