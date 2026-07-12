Бразилия12 июля 2026, 00:26 |
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Уэйн РУНИ: «Это не футболист топ-уровня»
Британец высказался о Неймаре
12 июля 2026, 00:26 |
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Легендарный английский нападающий Уэйн Руни поделился мнением о нападающем сборной Бразилии Неймаре.
Несмотря на положительное отношение к бразильцу, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался, что никогда не считал его футболистом топового уровня.
«Мне нравится Неймар, но я никогда не воспринимал его как футболиста действительно топового уровня», — сказал Руни.
Ранее сообщалось, что 34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар задумался о своём будущем после вылета с чемпионата мира 2026 года.
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