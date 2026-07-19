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  4. В Англии обнародовали важные новости о дисквалификации Мудрика
Англия
19 июля 2026, 20:42 |
1792
3

В Англии обнародовали важные новости о дисквалификации Мудрика

Украинец может вскоре вернуться в футбол

19 июля 2026, 20:42 |
1792
3 Comments
В Англии обнародовали важные новости о дисквалификации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в футбол.

По словам одного из болельщиков «синих», ему удалось случайно встретиться с украинцем и пообщаться с ним. Фан утверждает, что во время разговора Мудрик сообщил, что активно готовится к возвращению на футбольное поле в ближайшее время.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига расторжение контракта Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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😂😂😂 Це дуже достовірна інформація. Олійченку респект. Неперевершений.👍💪😂
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+1
Всім уже до лампочки 💡 той Мудрик. 
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0
Дурник а не мудрик
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-1
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