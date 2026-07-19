В Англии обнародовали важные новости о дисквалификации Мудрика
Украинец может вскоре вернуться в футбол
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в футбол.
По словам одного из болельщиков «синих», ему удалось случайно встретиться с украинцем и пообщаться с ним. Фан утверждает, что во время разговора Мудрик сообщил, что активно готовится к возвращению на футбольное поле в ближайшее время.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
Chelsea fan bumped into Mudryk and claims he's preparing to come back to football soon.— JnR (@CFCJnR) July 10, 2026
Then if you look at his last IG post.......👀pic.twitter.com/VO5H7IaOdE
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