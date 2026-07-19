В Англии обнародовали важные новости о дисквалификации Мудрика

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в футбол.

По словам одного из болельщиков «синих», ему удалось случайно встретиться с украинцем и пообщаться с ним. Фан утверждает, что во время разговора Мудрик сообщил, что активно готовится к возвращению на футбольное поле в ближайшее время.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

Chelsea fan bumped into Mudryk and claims he's preparing to come back to football soon.



Then if you look at his last IG post.......👀pic.twitter.com/VO5H7IaOdE — JnR (@CFCJnR) July 10, 2026