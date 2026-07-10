Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?
Топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking
16-я неделя «Битвы редакций» с топовыми призами для читателей!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 16-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгя
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Испания – Бельгя [Победа Испании за 1.74]
- Норвегия – Англия [Норвегия не проиграет за 1.90]
- Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Испания – Бельгия [Победа Испании за 1.74]
- Денис Кирильчук: Норвегия – Англия [Норвегия не проиграет за 1.90], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]
UA-Football:
- Алексей Полищук: Испания – Бельгия [Тотал меньше 2.5 за 1.94]
- Назар Черковский: Норвегия – Англия [Ничья за 3.75], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]
betking:
- Михаил Кузьменко: Испания – Бельгия [Победа Испании за 1.74]
- Ярослав Перканюк: Норвегия – Англия [Обе забьют за 1.66], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Испания – Бельгия
Линия и коэффициенты на матч Норвегия – Англия
Линия и коэффициенты на матч Аргентина – Швейцария
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У функционера диагностировали опухоль
Владислав может перейти в «Аякс»
Норвегія – Англія (Англія тотал більше 2.5 за 3.5)
Аргентина – Швейцарія (Швейцарія менше 0.5 за 2.05)
Переможець Битви редакцій: UA Football
Норвегія - Англія (ІТМ1 0.5 за 2,8)
Аргентина - Швейцарія (ІТБ1 2.5 за 4)
Переможець битви редакцій - sport.ua
Норвегія-Англія 1х за 1,90
Аргентина- Швейцарія Прохід 2 за 3,25
Переможець Битви редакцій Sport UA
Норвегія - Англія (прохід Норвегії за 2.66)
Аргентина - Швейцарія (вейцарія не програє в основний час за 2.08)
Пеереможець БР Sport.ua
Норвегія Англія ( Норвегія менше 0.5 за 2.80 ).
Аргентина Швейцарія ( тотал менше 0.5 за 8.5 ).
Переможець битви редакцій UA FOOTBALL
Норвегія-Англія [Англія фора -1.5 за 3.15]
Аргентина-Швейцарія[Аргентина фора -1.5 за 3]
Переможець битви - sport.ua
Норвегія - Англія (ТБ 3,5 за 2,83)
Аргентина - Швейцарія (Фора Аргентина -1,5 за 3)
Переможець битви редакцій - Sport.ua
а якась приєднається до Бразилії.))
Норвегія - Англія[Перемога Норвегії за 4.00]
Аргентина - Швейцарія[Фора Аргентини(-1.5) за 3.00]
Переможець «Битви редакцій» - UA-Football
Норвегія – Англія [ОЗ так за 1.66]
Аргентина – Швейцарія [Перемога Аргентини за 1,73]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Норвегия – Англия [ОЗ ДА за 1.66]
Аргентина – Швейцария [ОЗ ДА за 2.10]
Победитель битвы: Спорт Юа
Норвегія Англія(Прохід1 за 2.66)
Аргентина – Швейцарія (Перемога Аргентини за 1,73)
Переможець битви- спортюа.
Норвегія-Англія [Тотал більше 4,5 за 5,33]
Аргентина-Швейцарія[Швейцарія тб 1,5 за 4,50]
Переможець битви- betking.
Норвегія Англія(Прохід1 за 2.66)
Аргентина Швейцарія(Ф1 -1.5 за 3)
Переможець битви Sport Ua
Норвегія – Англія (Перемога Англії за 1,9)
Аргентина – Швейцарія (Перемога Аргентини за 1,73)
Переможець «Битви редакцій»: betking