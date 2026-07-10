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10 июля 2026, 17:45 |
453
25

Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?

Топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking

10 июля 2026, 17:45 |
453
25 Comments
Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?
Getty Images/Global Images Ukraine
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16-я неделя «Битвы редакций» с топовыми призами для читателей!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 16-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгя
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Испания – Бельгя [Победа Испании за 1.74]
  • Норвегия – Англия [Норвегия не проиграет за 1.90]
  • Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Испания – Бельгия [Победа Испании за 1.74]
  • Денис Кирильчук: Норвегия – Англия [Норвегия не проиграет за 1.90], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]

UA-Football:

  • Алексей Полищук: Испания – Бельгия [Тотал меньше 2.5 за 1.94]
  • Назар Черковский: Норвегия – Англия [Ничья за 3.75], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Испания – Бельгия [Победа Испании за 1.74]
  • Ярослав Перканюк: Норвегия – Англия [Обе забьют за 1.66], Аргентина – Швейцария [Победа Аргентины за 1.73]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Испания – Бельгия

Линия и коэффициенты на матч Норвегия – Англия

Линия и коэффициенты на матч Аргентина – Швейцария

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 25
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Іспанія – Бельгія (Іспанія ф -1.5 за 2.83)
Норвегія – Англія (Англія тотал більше 2.5 за 3.5)
Аргентина – Швейцарія (Швейцарія менше 0.5 за 2.05)
Переможець Битви редакцій: UA Football 
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0
Іспанія - Бельгія (ІТБ1 2.5  за 3.33)
Норвегія - Англія (ІТМ1 0.5 за 2,8)
Аргентина - Швейцарія (ІТБ1 2.5  за 4)
Переможець битви редакцій - sport.ua
Ответить
0
Іспанія – Бельгія [Перемога Іспанії за 1,74]Норвегія – Англія [ІТБ2 2.5 за 3.5]Аргентина – Швейцарія [Аргентина фора(-1.5) за 3]Переможець битви редакцій - ua football
Ответить
0
Іспанія-Бельгія П1 за 1,74
Норвегія-Англія 1х за 1,90
Аргентина- Швейцарія Прохід 2 за 3,25
Переможець Битви редакцій Sport UA
Ответить
0
Іспанія-Бельгія Ф2 +0.5 за 2.22)Норвегія-Англія прохід Норвегії за 2.66)Аргентина-Швейцарія Ф2 +0.5 за 2.10)переможець битви: Ua-Football
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0
Іспанія - Бельгія (тотал менше 2 ща 2.90
Норвегія - Англія (прохід Норвегії за 2.66)
Аргентина - Швейцарія (вейцарія не програє в основний час за 2.08)
Пеереможець БР Sport.ua
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0
Іспанія Бельгія (Перемога Іспанії за 1 74).
Норвегія Англія ( Норвегія менше 0.5 за 2.80 ).
Аргентина Швейцарія  ( тотал менше 0.5 за 8.5 ).
Переможець битви редакцій UA FOOTBALL
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0
Іспанія – Бельгія [Тотал більше 2.5 за 1,86]Норвегія – Англія []Аргентина – Швейцарія [П1 за 1,73]Переможець битви редакцій - SportUa
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0
Іспанія – Бельгія [Обидві заб'ють - Так за 1,85]Норвегія – Англія [Фора Норвегії (+0.5) за 1,95]Аргентина – Швейцарія [ІТБ2 (0.5) за 1,71]Переможець битви редакцій - UA-Football
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0
Іспанія-Бельгія[Іспанія фора -1.5 за 2.83]
Норвегія-Англія [Англія фора -1.5 за 3.15]
Аргентина-Швейцарія[Аргентина фора -1.5 за 3] 
Переможець битви - sport.ua
Ответить
0
Іспанія – Бельгія [Перемога Іспанії за 1,74]Норвегія – Англія [ІТБ1 (1.5) за 2,90]Аргентина – Швейцарія [Перемога Аргентини за 1,73]Переможець битви редакцій - SportUa
Ответить
0
Іспанія - Бельгія (ТБ 1,5 Бельгія за 4)
Норвегія - Англія (ТБ 3,5 за 2,83)
Аргентина - Швейцарія (Фора Аргентина -1,5 за 3)
Переможець битви редакцій - Sport.ua
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0
100%  якась команда вийде на Францію,
а якась приєднається до Бразилії.))
Ответить
0
Іспанія - Бельгія[Тотал більше 3 за 2.50]
Норвегія - Англія[Перемога Норвегії за 4.00]
Аргентина - Швейцарія[Фора Аргентини(-1.5) за 3.00]
Переможець «Битви редакцій» - UA-Football
Ответить
0
Іспанія – Бельгія [Тб 1,5 Бельгія за 4,00]
Норвегія – Англія [ОЗ так за 1.66]
Аргентина – Швейцарія [Перемога Аргентини за 1,73]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Ответить
0
Испания – Бельгя [ОЗ ДА за 1.85]
Норвегия – Англия [ОЗ ДА за 1.66]
Аргентина – Швейцария [ОЗ ДА за 2.10]
Победитель битвы: Спорт Юа
Ответить
0
Іспанія-Бельгія[Тб 1,5 Бельгія за 4,00]
Норвегія Англія(Прохід1 за 2.66)
Аргентина – Швейцарія (Перемога Аргентини за 1,73)
Переможець битви- спортюа.
Ответить
0
Іспанія-Бельгія[Тб 1,5 Бельгія за 4,00]
Норвегія-Англія [Тотал більше 4,5 за 5,33]
Аргентина-Швейцарія[Швейцарія тб 1,5 за 4,50] 
Переможець битви- betking.
Ответить
0
Іспанія Бельгія(Ф1-1 за 2.16)
Норвегія Англія(Прохід1 за 2.66)
Аргентина Швейцарія(Ф1 -1.5 за 3)
Переможець битви Sport Ua
Ответить
0
Іспанія – Бельгія (Перемога Іспанії за 1,74)
Норвегія – Англія (Перемога Англії за 1,9)
Аргентина – Швейцарія (Перемога Аргентини за 1,73)
Переможець «Битви редакцій»: betking
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0
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