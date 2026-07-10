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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 14:47 | Обновлено 10 июля 2026, 15:42
1034
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ВИДЕО. Динамо в спарринге с Радомяком довело перевес до разгромного

Киевская команда владеет преимуществом, и счет на табло стал 4:1

10 июля 2026, 14:47 | Обновлено 10 июля 2026, 15:42
1034
5 Comments
ВИДЕО. Динамо в спарринге с Радомяком довело перевес до разгромного
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Во втором тайме пошел дождь, и Динамо в спарринге с Радомяком довело перевес до разгромного.

Шола Огундана забил на 55-й минуте, а затем усилиями Владислава Герича счет на табло стал 4:1 (59 мин).

ГОЛ! 3:1. Шола Огундана, 55 мин / ГОЛ! 4:1. Владислав Герич, 59 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Вчера бы так
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+1
на другу гру ставити потрібно другий склад
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0
Иди сюда Радомяки
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-1
На'уй то Днонамо,жалюгідне
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-3
После драки ногами не машут
Ответить
-3
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