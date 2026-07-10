ВИДЕО. Динамо в спарринге с Радомяком довело перевес до разгромного
Киевская команда владеет преимуществом, и счет на табло стал 4:1
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.
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В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
Во втором тайме пошел дождь, и Динамо в спарринге с Радомяком довело перевес до разгромного.
Шола Огундана забил на 55-й минуте, а затем усилиями Владислава Герича счет на табло стал 4:1 (59 мин).
ГОЛ! 3:1. Шола Огундана, 55 мин / ГОЛ! 4:1. Владислав Герич, 59 мин
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