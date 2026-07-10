Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2026
10 июня топовые теннисисты – Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 8) – проведут полуфинал Уимблдона-2026.
Встреча Синнера и Джоковича начнется вторым запуском на центральном корте после игры Фери – Зверев. Ориентировочное время старта матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет 12-е очное противостояние соперников. Счет 6:5 в пользу Янника.
Победитель поединка в финале поборется либо против Артура Фери, либо против Александра Зверева.
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Сетка Уимблдона-2026. Решающие стадии
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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