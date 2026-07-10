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Уимблдон
10 июля 2026, 14:14 |
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0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2026

10 июля 2026, 14:14 |
63
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер и Новак Джокович
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10 июня топовые теннисисты – Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 8) – проведут полуфинал Уимблдона-2026.

Встреча Синнера и Джоковича начнется вторым запуском на центральном корте после игры Фери – Зверев. Ориентировочное время старта матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет 12-е очное противостояние соперников. Счет 6:5 в пользу Янника.

Победитель поединка в финале поборется либо против Артура Фери, либо против Александра Зверева.

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

Сетка Уимблдона-2026. Решающие стадии

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Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2026
Янник Синнер Новак Джокович смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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