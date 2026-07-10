Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2026

10 июля, свой полуфинальный матч на Уимблдоне проведут Янник Синнер (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 8).

Встреча начнется не ранее 17:30 по Киеву.

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Янник Синнер

Итальянец проводит неоднозначный сезон, у него была феноменальная серия, когда он выиграл пять турниров подряд, но потом провал на Ролан Гаррос, когда он просто отдал выигранный матч из-за плохого самочувствия. Хоть Синнер и лидер мирового рейтинга, шлемов в этом сезоне он еще не брал, а это точно для него важно.

Спортсмен выигрывал Уимблдон всего раз, в прошлом году, так что сейчас он защищает свой титул. Здесь итальянец начал с тяжелого матча против серба Кецмановича, которого удалось пройти только в пяти сетах – 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3. В дальнейшем Синнер не отдал ни одной партии, одолел португальца Боргеша – 7:6, 7:6, 6:4, потом американца Бруксби – 6:4, 6:3, 6:4. В четвертом круге разобрался с японцем Мочизуки – 6:3, 7:6, 6:3, а в четвертьфинале одолел немца Штруффа – 7:5, 7:6, 6:3. Сетка была не самой сложной, поэтому самые главные матчи впереди.

Новак Джокович

«Ноле» еще преследует цель выиграть 25-й шлем в карьере, он снова подошел вплотную к титулу, теперь перед ним один из главных барьеров. Джокович семь раз выигрывал Уимблдон, так что тут нечего добавить.

Легендарный серб не играет во всех турнирах кряду, уже возраст не позволяет выдерживать такую нагрузку, но мейджоры он не пропускает. Новак в этом сезоне не брал титулы, а лучший свой турнир провел на Открытом чемпионате Австралии, где дошел до финала, уступив там в четырех сетах Алькарасу.

Этот Уимблдон Джокович начал с победы над китайцем Ву – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4, потом разгромил когда-то мощного грека Циципаса – 6:3, 6:4, 6:2. В третьем круге удалось пройти француза Рендеркнеа – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6. Далее была победа над «нейтралом» Сафиуллиным – 7:6, 6:3, 3:6, 6:3. Тяжелым и затяжным был четвертьфинал против канадца Оже Альяссима, матч длился 5 часов 14 минут, в итоге серб выиграл – 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер ведет 6:5, если не брать выставочные турниры. Хотя стоит отметить, что на траве ведет Джокович – 2:1, все три матча были проведены на Уимблдоне.

Прогноз

При всем уважении к Звереву и Фери, которые сыграют в другом полуфинале, но нас ожидает завуалированный финал, ведь победитель этой пары, с большой вероятностью возьмет титул. Синнер котируется фаворитом, в первую очередь за счет молодости, он на 14 лет младше соперника. Многое будет зависеть еще и от того, сколько сил осталось у Джоковича. Рискну поставить здесь на тотал больше 3,5 сетов за 1,6, думаю, спортсмены не закроют быстро этот матч.