Поединок с Университатей стал юбилейным для Томаша Кендзеры

32-летний польский защитник Томаш Кендзера провел 60-й матч в еврокубках в рядах «Динамо». Он стал четвертым легионером киевлян после Валентина Белькевича, Максима Шацких и Огнена Вукоевича, достигшим этого рубежа. 26 встреч Томаш отыграл за бело-синих в Лиге чемпионов и 34 – в Лиге Европы.

27 раз задействовал Кендзеру на международной арене Мирча Луческу, 26 – Александр Хацкевич, 6 – Алексей Михайличенко и 1 – Игорь Костюк. В матчах с участием юбиляра динамовцы одержали 18 побед, 19 встреч завершили вничью, 23 проиграли, 68 мячей забили, 84 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ