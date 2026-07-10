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Лига Европы
10 июля 2026, 13:07 | Обновлено 10 июля 2026, 14:13
170
0

Поединок с Университатей стал юбилейным для Томаша Кендзеры

Польский защитник провел 60-й матч за «Динамо» в еврокубках

10 июля 2026, 13:07 | Обновлено 10 июля 2026, 14:13
170
0
Поединок с Университатей стал юбилейным для Томаша Кендзеры
ФК Динамо
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32-летний польский защитник Томаш Кендзера провел 60-й матч в еврокубках в рядах «Динамо». Он стал четвертым легионером киевлян после Валентина Белькевича, Максима Шацких и Огнена Вукоевича, достигшим этого рубежа. 26 встреч Томаш отыграл за бело-синих в Лиге чемпионов и 34 – в Лиге Европы.

27 раз задействовал Кендзеру на международной арене Мирча Луческу, 26 – Александр Хацкевич, 6 – Алексей Михайличенко и 1 – Игорь Костюк. В матчах с участием юбиляра динамовцы одержали 18 побед, 19 встреч завершили вничью, 23 проиграли, 68 мячей забили, 84 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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