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10 июля 2026, 12:53 |
566
0

Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ

Поражение от Норвегии лишило DJ Khaled шанса выиграть 5 миллионов долларов

10 июля 2026, 12:53 |
566
0
Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine.DJ Khaled
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DJ Khaled проиграл крупную ставку после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года. Рэпер поставил 500 000 долларов на победу команды Карло Анчелотти в турнире, однако поражение от Норвегии со счетом 2:1 в 1/8 финала лишило его шансов на выигрыш.

В случае триумфа Бразилии артист получил бы 5 миллионов долларов – в десять раз больше суммы ставки. DJ Khaled лично присутствовал на матче вместе с рэпером Jay-Z, наблюдая за игрой с трибун.

Это не первый случай, когда музыкант делает крупные ставки на спорт и делится ими в социальных сетях.

Букмекер принял неожиданное решение после провала сборной Бразилии

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Александр Гринник Источник
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