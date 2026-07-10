Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ

DJ Khaled проиграл крупную ставку после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года. Рэпер поставил 500 000 долларов на победу команды Карло Анчелотти в турнире, однако поражение от Норвегии со счетом 2:1 в 1/8 финала лишило его шансов на выигрыш.

В случае триумфа Бразилии артист получил бы 5 миллионов долларов – в десять раз больше суммы ставки. DJ Khaled лично присутствовал на матче вместе с рэпером Jay-Z, наблюдая за игрой с трибун.

Это не первый случай, когда музыкант делает крупные ставки на спорт и делится ими в социальных сетях.

Букмекер принял неожиданное решение после провала сборной Бразилии