Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ
Поражение от Норвегии лишило DJ Khaled шанса выиграть 5 миллионов долларов
DJ Khaled проиграл крупную ставку после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года. Рэпер поставил 500 000 долларов на победу команды Карло Анчелотти в турнире, однако поражение от Норвегии со счетом 2:1 в 1/8 финала лишило его шансов на выигрыш.
В случае триумфа Бразилии артист получил бы 5 миллионов долларов – в десять раз больше суммы ставки. DJ Khaled лично присутствовал на матче вместе с рэпером Jay-Z, наблюдая за игрой с трибун.
Это не первый случай, когда музыкант делает крупные ставки на спорт и делится ими в социальных сетях.
Букмекер принял неожиданное решение после провала сборной Бразилии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук считает, что матче Лиги Европы киевляне действовали прямолинейно и бесхитростно
Ничья с «Университатей» из Клужа вызывает опасения