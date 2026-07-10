Геннадий БУТКЕВИЧ: «Лимит не воспитывает футболистов»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

«Я считаю, что украинский футбол должен развиваться за счет конкуренции, а не за счет ограничений.

Лимит не воспитывает футболистов. Футболистов воспитывают академии, тренеры, инфраструктура, селекция и правильная стратегия клуба. Если система работает, украинские игроки будут расти независимо от того, сколько легионеров выходит на поле. Если же система не работает, никакой лимит этого не исправит.

Самый сильный период украинского чемпионата пришелся именно на те годы, когда в УПЛ выступало много качественных легионеров, рядом с которыми прогрессировали и наши украинские футболисты. Именно тогда наши клубы регулярно выходили в плей-офф еврокубков и демонстрировали яркую игру.

Я вообще считаю, что пришло время изменить саму философию вопроса о лимитах на легионеров. Мы много лет спорим о том, сколько легионеров разрешить клубам. Но вопрос должен звучать иначе: как сделать так, чтобы украинских футболистов становилось больше не из-за регламента, а благодаря их качеству.

Сильный украинец не нуждается в искусственной защите. Он выигрывает конкуренцию сам. А если мы хотим видеть больше таких футболистов, нужно инвестировать в академии и современную инфраструктуру. Именно это и является настоящей инвестицией в будущее украинского футбола.

Мы хотим видеть более сильный чемпионат и, соответственно, лучшие результаты украинских клубов в еврокубках. Убежден, этого можно достичь только через открытую конкуренцию, а не через административные ограничения».