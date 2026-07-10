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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 13:13 | Обновлено 10 июля 2026, 13:19
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Геннадий БУТКЕВИЧ: «Лимит не воспитывает футболистов»

Президент житомирского «Полесья» высказался об изменениях в лимите на легионеров

10 июля 2026, 13:13 | Обновлено 10 июля 2026, 13:19
800
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Геннадий БУТКЕВИЧ: «Лимит не воспитывает футболистов»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич
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Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

«Я считаю, что украинский футбол должен развиваться за счет конкуренции, а не за счет ограничений.

Лимит не воспитывает футболистов. Футболистов воспитывают академии, тренеры, инфраструктура, селекция и правильная стратегия клуба. Если система работает, украинские игроки будут расти независимо от того, сколько легионеров выходит на поле. Если же система не работает, никакой лимит этого не исправит.

Самый сильный период украинского чемпионата пришелся именно на те годы, когда в УПЛ выступало много качественных легионеров, рядом с которыми прогрессировали и наши украинские футболисты. Именно тогда наши клубы регулярно выходили в плей-офф еврокубков и демонстрировали яркую игру.

Я вообще считаю, что пришло время изменить саму философию вопроса о лимитах на легионеров. Мы много лет спорим о том, сколько легионеров разрешить клубам. Но вопрос должен звучать иначе: как сделать так, чтобы украинских футболистов становилось больше не из-за регламента, а благодаря их качеству.

Сильный украинец не нуждается в искусственной защите. Он выигрывает конкуренцию сам. А если мы хотим видеть больше таких футболистов, нужно инвестировать в академии и современную инфраструктуру. Именно это и является настоящей инвестицией в будущее украинского футбола.

Мы хотим видеть более сильный чемпионат и, соответственно, лучшие результаты украинских клубов в еврокубках. Убежден, этого можно достичь только через открытую конкуренцию, а не через административные ограничения».

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лимит на легионеров
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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Нагадайте скільки легів виходить у Полісся в старті, у них взагалі 7-8 легів набереться? Я по пам'яті згадав тільки Емерлаху і Краснічі, і плюс новачок з Кабо-Верде, який тільки но приєднався до команди. Ліміт в нашому чемпі заважає тільки луГандонскому шапіто, яке за останні 5 років витратило на трансфери більше ніж всі інші клуби УПЛ разом взяті, фінансовий фейрплей ніде не жме?
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+5
Если на что-то и устанавливать лимит для конкуренции, то на бюджет клубов.
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0
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