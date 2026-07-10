Буткевич вышел с обращением перед стартом нового сезона Премьер-лиги

Исполком УАФ поддержал дальнейшую либерализацию лимита на легионеров, позволив клубам одновременно выпускать на поле семерых легионеров и одного футболиста с паспортом страны ЕС.

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич поделился своей позицией по этому вопросу, а также призвал клубы не закрывать двери перед собственными воспитанниками:

– Я считаю, что украинский футбол должен развиваться через конкуренцию, а не через ограничения. Лимит не воспитывает футболистов. Футболистов воспитывают академии, тренеры, инфраструктура, селекция и верная стратегия клуба.

Если система работает, украинские игроки будут расти вне зависимости от того, сколько легионеров выходит на поле. Если же система не работает, ни один лимит не исправит.

Сильнейший период украинского чемпионата пришелся именно на годы, когда в Премьер-лиге выступало много качественных легионеров, рядом с которыми прогрессировали и наши украинские футболисты. В это время наши клубы регулярно выходили в плей-офф еврокубков и демонстрировали яркую игру.

Я вообще считаю, что пора изменить саму философию вопроса о лимитах на легионеров. Мы много лет спорим о том, сколько легионеров разрешить клубам. Однако вопрос должен звучать иначе: как сделать так, чтобы украинских футболистов становилось больше не из-за регламента, а из-за их качества.

Сильный украинец не нуждается в искусственной защите. Он выигрывает конкуренцию сам. И если мы хотим видеть больше таких футболистов, нужно инвестировать в академию и современную инфраструктуру. Именно это настоящая инвестиция в будущее украинского футбола.

Мы хотим видеть более сильный чемпионат и, соответственно, лучшие результаты украинских клубов в еврокубках. Убежден, что этого можно добиться только через открытую конкуренцию, а не через административные ограничения.

– Если либерализовать лимит на легионеров, как тогда гарантировать игровое время для украинских футболистов?

– По моему мнению, соответствующие футбольные органы должны сместить фокус с ограничениями на создание правил развития. Нужна система, которая будет реально стимулировать клубы вкладывать средства в собственных воспитанников.

Например, можно установить требование обязательного наличия академии, определить минимальное количество воспитанников клуба в заявке на сезон, а также ввести норму, по которой в стартовом составе должен регулярно выходить по меньшей мере один собственный воспитанник.

Таким образом, клубы получают больше свободы и могут приглашать легионеров, а украинские футболисты не потеряют своего шанса, ведь клуб заинтересован довести собственного воспитанника до первой команды.

Сейчас украинские футболисты получили лучшие возможности для трудоустройства в странах Европейского Союза и во многих чемпионатах больше не считаются легионерами. Это открывает для наших игроков новые перспективы, но создает риск оттока молодых талантов.

Если украинский парень будет понимать, что дома шансов пробиться в основную команду почти нет, он выберет даже менее выгодный контракт за границей. Особенно во время войны.

Именно поэтому нужно не закрывать двери для легионеров, а открывать возможности для собственных воспитанников. Тогда клубы будут заинтересованы развивать академии, молодые футболисты будут видеть реальную перспективу в Украине, а уровень чемпионата продолжит расти благодаря честной конкуренции, – подытожил Буткевич.