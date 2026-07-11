Арда Туран принял кадровые решения в Шахтере
Тренер пригласил в команду спортивных психологов
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран продолжает формировать тренерский штаб в донецком клубе.
По информации источника, турецкий специалист пригласил в команду двух спортивных психологов — одного из Португалии и одного из Украины.
Сообщается, что психологи проводят индивидуальные занятия с футболистами, а после каждой тренировки предоставляют Арде Турану отчет о состоянии игроков. Кроме того, они ежедневно готовят для наставника письменные отчеты.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
🟠 Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, ekibine bir Portekizli bir Ukraynalı olmak üzere iki spor psikologu ekledi— Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) July 10, 2026
🟠Spor psikologları oyuncularla birebir seans yaparken her antrenman sonrası hem Arda Turan’a sözlü geri bildirim yapıyor hem de gün gün rapor sunuyorlar pic.twitter.com/2dAc9YW761
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