Арда Туран принял кадровые решения в Шахтере

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран продолжает формировать тренерский штаб в донецком клубе.

По информации источника, турецкий специалист пригласил в команду двух спортивных психологов — одного из Португалии и одного из Украины.

Сообщается, что психологи проводят индивидуальные занятия с футболистами, а после каждой тренировки предоставляют Арде Турану отчет о состоянии игроков. Кроме того, они ежедневно готовят для наставника письменные отчеты.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».