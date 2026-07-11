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  4. Арда Туран принял кадровые решения в Шахтере
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 07:32 |
1424
0

Арда Туран принял кадровые решения в Шахтере

Тренер пригласил в команду спортивных психологов

11 июля 2026, 07:32 |
1424
0
Арда Туран принял кадровые решения в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран продолжает формировать тренерский штаб в донецком клубе.

По информации источника, турецкий специалист пригласил в команду двух спортивных психологов — одного из Португалии и одного из Украины.

Сообщается, что психологи проводят индивидуальные занятия с футболистами, а после каждой тренировки предоставляют Арде Турану отчет о состоянии игроков. Кроме того, они ежедневно готовят для наставника письменные отчеты.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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