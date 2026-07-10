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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо усилилось опытным игроком сборной»
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 21:42 |
889
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо усилилось опытным игроком сборной»

Лидер команды – о переходе Кендзеры

10 июля 2026, 21:42 |
889
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо усилилось опытным игроком сборной»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
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Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался по поводу возвращения польского защитника Томаша Кендзеры в состав команды.

«Если говорить о Томаше, то я считаю, что для нас это усиление. Это опытный игрок национальной сборной. К тому же ему не нужно проходить адаптацию – он всё прекрасно знает, понимает язык. Хороший футболист, поэтому я считаю, что для нас это 100% усиление», – заявил Ярмоленко.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Томаш Кендзера Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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