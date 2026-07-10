Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо усилилось опытным игроком сборной»

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался по поводу возвращения польского защитника Томаша Кендзеры в состав команды.

«Если говорить о Томаше, то я считаю, что для нас это усиление. Это опытный игрок национальной сборной. К тому же ему не нужно проходить адаптацию – он всё прекрасно знает, понимает язык. Хороший футболист, поэтому я считаю, что для нас это 100% усиление», – заявил Ярмоленко.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».