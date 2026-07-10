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Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:19 | Обновлено 10 июля 2026, 11:21
227
0

Франция догнала Италию по количеству побед в матчах ЧМ

Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством выигранных матчей в игровое время на мундиалях

10 июля 2026, 10:19 | Обновлено 10 июля 2026, 11:21
227
0
Франция догнала Италию по количеству побед в матчах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции одержала 45-ю победу на чемпионатах мира.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко (2:0).

По количеству выигранных матчей в игровое время на мировых первенствах французы догнали сборную Италии (также 45), занимающую четвертое место в истории турнира по данному показателю.

Большее количество побед на мундиалях одержали только сборные Бразилии (79), Германии/ФРГ (70) и Аргентины (52).

Сборные с наибольшим количеством побед в игровое время на чемпионатах мира

  • 79 – Бразилия
  • 70 – Германия/ФРГ
  • 52 – Аргентина
  • 45 – Италия
  • 45 – Франция
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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