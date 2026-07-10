Франция догнала Италию по количеству побед в матчах ЧМ
Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством выигранных матчей в игровое время на мундиалях
Сборная Франции одержала 45-ю победу на чемпионатах мира.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко (2:0).
По количеству выигранных матчей в игровое время на мировых первенствах французы догнали сборную Италии (также 45), занимающую четвертое место в истории турнира по данному показателю.
Большее количество побед на мундиалях одержали только сборные Бразилии (79), Германии/ФРГ (70) и Аргентины (52).
Сборные с наибольшим количеством побед в игровое время на чемпионатах мира
- 79 – Бразилия
- 70 – Германия/ФРГ
- 52 – Аргентина
- 45 – Италия
- 45 – Франция
Nations comptant le plus de victoires dans l'histoire à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 10, 2026
79- 🇧🇷 Brésil
70- 🇩🇪 Allemagne
52- 🇦🇷 Argentine
45- 🇮🇹 Italie
45- 🇫🇷FRANCE #FRAMAR
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