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  4. КАЮК ответил президенту Вереса: «У него есть время следить за ЛНЗ?»
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 11:19 |
186
0

КАЮК ответил президенту Вереса: «У него есть время следить за ЛНЗ?»

Генеральный директор «фиолетовых» высказался о будущем Лепского

10 июля 2026, 11:19 |
186
0
КАЮК ответил президенту Вереса: «У него есть время следить за ЛНЗ?»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк
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Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на заявления президента ровенского Вереса Ивана Надеина относительно лидера юношеской команды «фиолетовых» Ореста Лепского.

– Президент Вереса Иван Надеин шокировал историей об Оресте Лепском, заявив, что один из лидеров юношеской «фиолетовой» команды тренируется с любительской командой в Ровно. Эта информация соответствует действительности?

– Не соответствует

– Надеин говорит, что агенты предлагали Вересу забрать Лепского, но ЛНЗ требует компенсации. Что скажете по этому поводу?

– Хорошо, что у Ивана Алексеевича есть время, чтобы следить за игроками ЛНЗ и придумывать разные истории. Мы никогда не предлагали игрока Вересу, и никогда не получали запрос от Вереса по поводу перехода игрока.

– Куда и почему с радаров исчез Орест? Фанаты ожидали увидеть Лепского на собрании с первой командой, но потом появились слухи о возможной аренде молодого исполнителя.

– Орест тренируется с командой Первой лиги, где он будет выступать на правах аренды в следующем сезоне. Мы искали для игрока команду, где он может играть на профессиональном уровне, потому что понимали, что Чемпионат U 21 будет неэффективным для его развития, – сказал Василий.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим лидером юношеской команды "фиолетовых" (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативных передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.

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Орест Лепский эксклюзив Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Иван Надеин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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