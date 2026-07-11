Полесье купит футболиста, которого отправляли в Шахтер и Динамо
Араухо перейдёт в житомирский клуб
Житомирское «Полесье» в ближайшее время оформит переход опорного полузащитника «Кривбасса» Андрусва Араухо.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, клуб уже находится на финальной стадии переговоров с 23-летним венесуэльцем. Стороны согласовывают последние детали предстоящего трансфера, а медицинское обследование футболиста запланировано на следующую неделю.
Сообщается, что сумма сделки не превысит 1,5 миллиона евро.
Ранее интерес к Араухо также приписывали киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру».
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