Полесье купит футболиста, которого отправляли в Шахтер и Динамо

Житомирское «Полесье» в ближайшее время оформит переход опорного полузащитника «Кривбасса» Андрусва Араухо.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, клуб уже находится на финальной стадии переговоров с 23-летним венесуэльцем. Стороны согласовывают последние детали предстоящего трансфера, а медицинское обследование футболиста запланировано на следующую неделю.

Сообщается, что сумма сделки не превысит 1,5 миллиона евро.

Ранее интерес к Араухо также приписывали киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру».