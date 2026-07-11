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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 03:32 |
222
0

Полесье купит футболиста, которого отправляли в Шахтер и Динамо

Араухо перейдёт в житомирский клуб

11 июля 2026, 03:32 |
222
0
Полесье купит футболиста, которого отправляли в Шахтер и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Житомирское «Полесье» в ближайшее время оформит переход опорного полузащитника «Кривбасса» Андрусва Араухо.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, клуб уже находится на финальной стадии переговоров с 23-летним венесуэльцем. Стороны согласовывают последние детали предстоящего трансфера, а медицинское обследование футболиста запланировано на следующую неделю.

Сообщается, что сумма сделки не превысит 1,5 миллиона евро.

Ранее интерес к Араухо также приписывали киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру».

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Андрусв Араухо трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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