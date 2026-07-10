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Лига Европы
10 июля 2026, 08:13 | Обновлено 10 июля 2026, 08:14
652
0

Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона

Олег Федорчук считает, что матче Лиги Европы киевляне действовали прямолинейно и бесхитростно

10 июля 2026, 08:13 | Обновлено 10 июля 2026, 08:14
652
0
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Динамо
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Вчера, 9 июля «Динамо» матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» открыло официальный сезон. Старт получился не очень удачным – 0:0. Итог этого противостояния в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua подвел тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Для первой игры команда выглядела очень даже неплохо, – сказал Федорчук. – Мне понравилось общее движение киевлян, физическая подготовка, более надежная игра в обороне. Правда, есть большие проблемы в завершении атак, все было как-то прямолинейно. Мало остроты было от Волошина. И хотелось бы больше изобретательности от Шапаренка и Пихаленка, поскольку соперник давал играть. 25 ударов это очень много, но сказать, что атака действовала блестяще, я не могу.

Киевляне, как я сказал, хорошо двигались, но все это было в одном темпе и бесхитростно. Соперник стоял на своей половине и неплохо перекрывал все зоны. Может, нужно было создать аритмию или временно отдать инициативу оппоненту, чтобы они вышли от своих ворот. Так делают большие команды. Наш козырь был нивелирован, поскольку Редушко и Волошин не имели пространства. Скажу так: динамовцам не хватило зрелости. Когда противник окопался, необходимо искать другие варианты, для прохождения этой обороны. И откровенно слабо киевляне выполняли стандартные положения.

Тем не менее, меня не покидают ощущения, что «Динамо» хорошо готово к сезону, поэтому я с оптимизмом смотрю на ответный поединок, который пройдет в Румынии.

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Олег Федорчук Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Назар Волошин (Динамо) Александр Пихаленок Богдан Редушко Николай Шапаренко Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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