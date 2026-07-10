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10 июля 2026, 04:31 |
406
0

ФОТО. Экс-игрок Лиги чемпионов погиб во время купания в озере

Бывшему футболисту сборной Румынии Габриэлю Мурешану было 44 года

10 июля 2026, 04:31 |
406
0
ФОТО. Экс-игрок Лиги чемпионов погиб во время купания в озере
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мурешан
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Бывший футболист сборной Румынии Габриэль Мурешан трагически погиб в возрасте 44 лет.

Экс-игрок утонул во время купания в озере. Спасатели достали тело Мурешана из воды, после чего его доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь бывшего футболиста.

Мурешан наиболее известен по выступлениям за ЧФР Клуж. Вместе с клубом он выиграл 8 трофеев, в том числе три титула чемпиона Румынии.

Также хавбек играл в Лиге чемпионов против «Челси» в 2008 году и «Манчестер Юнайтед» в 2012-м.

За сборную Румынии Мурешан провел 9 матчей. Он также выступал за российскую «Томь» и румынский АСА Тыргу-Муреш, а карьеру завершил в 2017 году.

После футбола Мурешан занялся политикой. С 2020 года он был мэром румынского города Апольд, а два года назад был переизбран на эту должность.

Федерация футбола Румынии выразила соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана.

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фото смерть ЧФР Клуж сборная Румынии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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