ФОТО. Экс-игрок Лиги чемпионов погиб во время купания в озере
Бывшему футболисту сборной Румынии Габриэлю Мурешану было 44 года
Бывший футболист сборной Румынии Габриэль Мурешан трагически погиб в возрасте 44 лет.
Экс-игрок утонул во время купания в озере. Спасатели достали тело Мурешана из воды, после чего его доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь бывшего футболиста.
Мурешан наиболее известен по выступлениям за ЧФР Клуж. Вместе с клубом он выиграл 8 трофеев, в том числе три титула чемпиона Румынии.
Также хавбек играл в Лиге чемпионов против «Челси» в 2008 году и «Манчестер Юнайтед» в 2012-м.
За сборную Румынии Мурешан провел 9 матчей. Он также выступал за российскую «Томь» и румынский АСА Тыргу-Муреш, а карьеру завершил в 2017 году.
После футбола Мурешан занялся политикой. С 2020 года он был мэром румынского города Апольд, а два года назад был переизбран на эту должность.
Федерация футбола Румынии выразила соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана.
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