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10 июля 2026, 04:18 | Обновлено 10 июля 2026, 04:22
373
0

ФОТО. Девушка звезды АПЛ впечатлила фанатов снимками с отдыха

Элла Баффин поддерживала Микки ван де Вена на чемпионате мира

10 июля 2026, 04:18 | Обновлено 10 июля 2026, 04:22
373
0
ФОТО. Девушка звезды АПЛ впечатлила фанатов снимками с отдыха
Instagram. Элла Баффин
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Девушка защитника «Тоттенхэма» Микки ван де ВенаЭлла Баффин – привлекла внимание подписчиков новой серией фото с отдыха.

24-летняя британская модель опубликовала в Instagram несколько снимков в бикини на фоне моря и подписала пост: «Жизнь всегда должна быть у моря».

Фанаты активно отреагировали на публикацию в комментариях, оставив Элле множество комплиментов.

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Баффин уже некоторое время встречается с 25-летним ван де Веном. Пару заметили вместе в Марбелье перед тем, как футболист присоединился к сборной Нидерландов на чемпионате мира.

Элла поддерживала ван де Вена и сборную Нидерландов во время турнира, однако команда вылетела в 1/16 финала после поражения от Марокко.

Теперь, как отмечает британская пресса, Баффин может болеть уже за сборную Англии, которая продолжает борьбу на чемпионате мира.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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