ФОТО. Девушка звезды АПЛ впечатлила фанатов снимками с отдыха
Элла Баффин поддерживала Микки ван де Вена на чемпионате мира
Девушка защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена – Элла Баффин – привлекла внимание подписчиков новой серией фото с отдыха.
24-летняя британская модель опубликовала в Instagram несколько снимков в бикини на фоне моря и подписала пост: «Жизнь всегда должна быть у моря».
Фанаты активно отреагировали на публикацию в комментариях, оставив Элле множество комплиментов.
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Баффин уже некоторое время встречается с 25-летним ван де Веном. Пару заметили вместе в Марбелье перед тем, как футболист присоединился к сборной Нидерландов на чемпионате мира.
Элла поддерживала ван де Вена и сборную Нидерландов во время турнира, однако команда вылетела в 1/16 финала после поражения от Марокко.
Теперь, как отмечает британская пресса, Баффин может болеть уже за сборную Англии, которая продолжает борьбу на чемпионате мира.
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