Сборная Франции забила второй гол в ворота Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026.

На 66-й минуте преимущество французов точным ударом удвоил Усман Дембеле. Ассист себе в актив записал Килиан Мбаппе, который отметился первым голом в этом поединке.

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Для Дембеле это 5-й гол на ЧМ-2026. На групповом этапе он забил в ворота Ирака и оформил хет-трик против Норвегии. Интересно, что до этого мундиаля у Усмана не было голов на мировых первенствах (в 2018 и 2022 годах).

Поединок Франции и Марокко проходит на Джиллетт Стэдиум. Стартовый свисток прозвучал 9 июля в 23:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Дембеле удвоил перевес Франции над Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-26