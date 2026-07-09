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Чемпионат мира
09 июля 2026, 22:07 | Обновлено 09 июля 2026, 22:09
936
0

Максимов рассказал, какая сборная уже прыгнула выше головы на ЧМ

9 июля начинается самое интересное на чемпионате мира

09 июля 2026, 22:07 | Обновлено 09 июля 2026, 22:09
936
0
Максимов рассказал, какая сборная уже прыгнула выше головы на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от четвертьфинальных баталий на проходящем в США, Канаде и Мексике мировом футбольном форуме.

«Если вспомнить поединки, уже ставшие историей, то для меня провальным стало выступление бразильцев и немцев, ожидал, что они дольше продержатся на турнирной дистанции. Также большего ожидал от американцев, все же дома крупно проигрывать равной по подготовке Бельгии, это – неудача.

Вообще, единственная сборная, которая уже прыгнула выше головы – Норвегия. Предполагалось, что скандинавы будут на виду, но не настолько же.

Что дальше? На четвертьфинальной стадии остались более достойные. У каждой сборной – свои сильные стороны. Разве что французы немного преобладают в классе. Но успокаиваться не стоит, потому что уже ближайшие конкуренты у них очень опасны: неуступчивые марокканцы и потенциальные полуфиналисты – испанцы, с их комбинационной изысканностью.

Конечно, финал Франция – Испания стал бы украшением ЧМ, однако не суждено было. Кто-то из этих грандов вынужден будет притормозить, к сожалению, жребий был неумолим. Но, как бы то ни было, убежден, что 19 июля участники решающего противостояния обязательно подарят нам настоящий праздник футбола. Кстати, не удивлюсь, если одним из них будет Норвегия».

Ранее власти Египта приняли решение по поводу Месси после скандала на ЧМ-2026.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд Юрий Максимов сборная Норвегии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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