Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился драматической развязкой – аргентинцы вырвали победу со счётом 3:2.

Как отмечает источник, после этого матча власти Египта запретили въезд в страну лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси. В стране не утихает возмущение по поводу судейства в этом поединке.

Ранее главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).