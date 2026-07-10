Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футболисту запретили въезд в страну
Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился драматической развязкой – аргентинцы вырвали победу со счётом 3:2.
Как отмечает источник, после этого матча власти Египта запретили въезд в страну лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси. В стране не утихает возмущение по поводу судейства в этом поединке.
Ранее главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).
Egypt has reportedly banned Lionel Messi from entering the country. pic.twitter.com/mkIl6Yg0Qb— Hoops Crave (@HoopsCrave) July 7, 2026
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