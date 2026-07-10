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  4. Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:18 |
8864
12

Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026

Футболисту запретили въезд в страну

10 июля 2026, 10:18 |
8864
12 Comments
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился драматической развязкой – аргентинцы вырвали победу со счётом 3:2.

Как отмечает источник, после этого матча власти Египта запретили въезд в страну лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси. В стране не утихает возмущение по поводу судейства в этом поединке.

Ранее главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).

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судейство сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу VAR ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 12
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ох пздц, обісцяні клоуни 
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+10
Олійченко перепостив фейк, який вже розвінчали. Редакційна політика каже, що автори несуть відповідальність, цетую:  "персональна відповідальність членів редакційної ради, кореспондентів і авторів за достовірність і якість опублікованого матеріалу."
Яку Олійченко понесе відповідальність за недостовірну новину?
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+5
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що заважало втримати перевагу в 2 м'ячі, коли залишалось грати 18 хв основного часу? запаркуйте автобус біля воріт і може Аргентина вилетіла би. а так винні всі, крім вашого тупорилого тренера і вас самих  клоуни єгипетські блін 
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+4
Ахах, так до них тільки й кацапня і їде!! Хай і далі із терористами грають товарняки( Карма така штука...
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+2
мавпи тупі)
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+1
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+1
А за що. Він грав у футбол. Навіть пенальті не реалізував. І якби не перший гол аргентинців не було б другого очевидно гола від Мессі.
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+1
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Все - тепер Мессі спати не буде, буде мучитися думкою, як же попасти тепер в обісцяний египет
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0
Поїде скоріш за все в Турцію
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0
Гном без пірамід і фараонів лишився)
Не думаю, що він прям рвався колись в той Єгипет)
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-1
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