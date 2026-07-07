Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет
Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).
«Это настоящее ограбление средь бела дня. Позор, во что превращается футбол? Как можно позволить атаке продолжиться, дать забить гол, а уже потом возвращаться назад и отменять его? Если был фол — останавливайте игру сразу. Не нужно ждать завершения эпизода.
VAR должен приносить справедливость, а не путаницу. Сегодня казалось, что каждое важное решение было в пользу Аргентины. Футбол заслуживает лучшего», – сказал тренер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сняты все основные ограничения
7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации в двух парах