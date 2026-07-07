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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:26 |
1915
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Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет

07 июля 2026, 23:26 |
1915
2 Comments
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).

«Это настоящее ограбление средь бела дня. Позор, во что превращается футбол? Как можно позволить атаке продолжиться, дать забить гол, а уже потом возвращаться назад и отменять его? Если был фол — останавливайте игру сразу. Не нужно ждать завершения эпизода.

VAR должен приносить справедливость, а не путаницу. Сегодня казалось, что каждое важное решение было в пользу Аргентины. Футбол заслуживает лучшего», – сказал тренер.

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сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Жозе Моуриньо судейство VAR
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Згоден з кожним словом. Маячня якась, ну давайте тоді вже з початку матчу все переглядати, може там було якесь порушення, яке тоді не помітили.
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