Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выразил возмущение решениями арбитров в матче между сборными Аргентины и Египта (3:2).

«Это настоящее ограбление средь бела дня. Позор, во что превращается футбол? Как можно позволить атаке продолжиться, дать забить гол, а уже потом возвращаться назад и отменять его? Если был фол — останавливайте игру сразу. Не нужно ждать завершения эпизода.

VAR должен приносить справедливость, а не путаницу. Сегодня казалось, что каждое важное решение было в пользу Аргентины. Футбол заслуживает лучшего», – сказал тренер.