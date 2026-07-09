Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын и назвал виновных
Тренер недоволен игрой атакующей линии команды
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал ничью с румынской «Университатей» из Клужа в первом матче квалификации Лиги Европы.
«Качество игры в первом тайме было не самым лучшим с нашей стороны. Чувствовалась нервозность. Мы пытались играть вперед, но было много промежуточных передач. Соперник хорошо защищался, а нам не хватило агрессии и реализации.
Мы контролировали игру, но индивидуальные действия в атаке требуют большего качества и уверенности. Действовали слишком осторожно. Именно из-за отсутствия качества в завершающей фазе нам не удалось забить свои голы», – подытожил наставник киевлян.
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