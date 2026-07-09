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  4. Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын и назвал виновных
Лига Европы
09 июля 2026, 22:35 | Обновлено 09 июля 2026, 22:40
1932
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Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын и назвал виновных

Тренер недоволен игрой атакующей линии команды

09 июля 2026, 22:35 | Обновлено 09 июля 2026, 22:40
1932
3 Comments
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын и назвал виновных
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал ничью с румынской «Университатей» из Клужа в первом матче квалификации Лиги Европы.

«Качество игры в первом тайме было не самым лучшим с нашей стороны. Чувствовалась нервозность. Мы пытались играть вперед, но было много промежуточных передач. Соперник хорошо защищался, а нам не хватило агрессии и реализации.

Мы контролировали игру, но индивидуальные действия в атаке требуют большего качества и уверенности. Действовали слишком осторожно. Именно из-за отсутствия качества в завершающей фазе нам не удалось забить свои голы», – подытожил наставник киевлян.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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Так а що тренували на зборах? Удари по воротам були? Навіси в штрафну з флангів? кутові тренували?
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0
Це не тренер а суркісова затичка.
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0
АпРаВдАнІє от ДНОнамо, як завжди, на рівні!!!!
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-2
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