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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 20:59 | Обновлено 09 июля 2026, 21:01
495
0

Украинский голкипер меняет Польшу на Казахстан

Богдан Сарнавский будет играть в Павлодаре

09 июля 2026, 20:59 | Обновлено 09 июля 2026, 21:01
495
0
Украинский голкипер меняет Польшу на Казахстан
СК Днепр-1. Богдан Сарнавский
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В четверг украинский голкипер Богдан Сарнавский подписал контракт с «Иртышом» (Павлодар). Соглашение с клубом высшего казахстанского дивизиона рассчитано до конца сезона.

Последним клубом 31-летнего вратаря была гданьская «Лехия».

Воспитанник киевского «Арсенала» и «Шахтера» на взрослом уровне играл в «Уфе», «Ворскле», «Вересе», «Львове», «Днепре-1» и тель-авивском «Хапоэле». В польском клубе он провел три сезона.

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Богдан Сарнавский Иртыш Павлодар Лехия Гданьск трансферы
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
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