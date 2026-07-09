Украинский голкипер меняет Польшу на Казахстан

В четверг украинский голкипер Богдан Сарнавский подписал контракт с «Иртышом» (Павлодар). Соглашение с клубом высшего казахстанского дивизиона рассчитано до конца сезона.

Последним клубом 31-летнего вратаря была гданьская «Лехия».

Воспитанник киевского «Арсенала» и «Шахтера» на взрослом уровне играл в «Уфе», «Ворскле», «Вересе», «Львове», «Днепре-1» и тель-авивском «Хапоэле». В польском клубе он провел три сезона.