ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

Польская «Лехия» продолжает кадровую перестройку после вылета из высшего дивизиона. Клуб официально объявил об уходе сразу семи футболистов, среди которых трое украинцев.

Команду покинули Богдан Сарнавский, Максим Дячук и Антон Царенко. Если Дячук и Царенко возвращаются в «Динамо» по окончании срока аренды, то Сарнавский получил статус свободного агента.

В прошлом сезоне Дячук был одним из ключевых игроков команды, проведя 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Царенко принял участие в восьми матчах и записал на свой счет голевую передачу. Сарнавский из-за конкуренции почти не играл и появился на поле лишь в одном матче.

Напомним, что «Лехия» заняла 16-е место в чемпионате и вылетела из элитного дивизиона Польши.