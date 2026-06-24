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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 07:14 |
6557
6

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

24 июня 2026, 07:14 |
6557
6 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук
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Польская «Лехия» продолжает кадровую перестройку после вылета из высшего дивизиона. Клуб официально объявил об уходе сразу семи футболистов, среди которых трое украинцев.

Команду покинули Богдан Сарнавский, Максим Дячук и Антон Царенко. Если Дячук и Царенко возвращаются в «Динамо» по окончании срока аренды, то Сарнавский получил статус свободного агента.

В прошлом сезоне Дячук был одним из ключевых игроков команды, проведя 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Царенко принял участие в восьми матчах и записал на свой счет голевую передачу. Сарнавский из-за конкуренции почти не играл и появился на поле лишь в одном матче.

Напомним, что «Лехия» заняла 16-е место в чемпионате и вылетела из элитного дивизиона Польши.

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Богдан Сарнавский Максим Дячук Антон Царенко чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск аренда игрока Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Дячук норм гравець,   інші баласт 
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Один з ключових виконавців в даному випадку «один з ключових винуватців вильоту». Цікаво, що його хотіла іспанська Сарагоса, яка теж вилетіла)
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Хорошо помогли, что «Лехия» заняла 16-е место в чемпионате и вылетела из элитного дивизиона Польши.
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0
"Дячук і Царенко повертаються до «Динамо» після завершення орендних угод"
Так варто уточнити причину: стали непотрібні Лехії чи потрібні Динамо?
.
Сарнавський уже став "футболістом Динамо"? Яким місцем? Може, тоді краще написати: "футболістом Шахтаря"? Бо саме до кротів він здриснув з динамівської молодіжки. А потім уже пішов по руках.
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0
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