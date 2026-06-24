ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко
Польская «Лехия» продолжает кадровую перестройку после вылета из высшего дивизиона. Клуб официально объявил об уходе сразу семи футболистов, среди которых трое украинцев.
Команду покинули Богдан Сарнавский, Максим Дячук и Антон Царенко. Если Дячук и Царенко возвращаются в «Динамо» по окончании срока аренды, то Сарнавский получил статус свободного агента.
В прошлом сезоне Дячук был одним из ключевых игроков команды, проведя 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Царенко принял участие в восьми матчах и записал на свой счет голевую передачу. Сарнавский из-за конкуренции почти не играл и появился на поле лишь в одном матче.
Напомним, что «Лехия» заняла 16-е место в чемпионате и вылетела из элитного дивизиона Польши.
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Так варто уточнити причину: стали непотрібні Лехії чи потрібні Динамо?
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Сарнавський уже став "футболістом Динамо"? Яким місцем? Може, тоді краще написати: "футболістом Шахтаря"? Бо саме до кротів він здриснув з динамівської молодіжки. А потім уже пішов по руках.