КРООС: «Несправедливо утверждать, что у Египта «украли» победу»

Бывший игрок сборной Германии Тони Кроос прокомментировал громкий скандал вокруг матча 1/8 финала Аргентина – Египет (3:2).

До 79-й минуты аргентинцы уступали со счётом 0:2, а в концовке встречи переломили ход игры и забили трижды, одержав волевую победу и завоевав путёвку в четвертьфинал турнира. Египтяне обвиняли арбитра, ФИФА и Аргентину в «ограблении». Кроос считает такое поведение непонятным.

«Я не понимаю, почему люди всегда ищут оправдания после такого результата. Результат в футболе определяется за 90 минут, а не одним моментом. Египет провел великолепный первый тайм, но, ведя 2:0, потерял контроль над игрой, и Аргентина этим воспользовалась. Именно так и действуют элитные команды.

Люди продолжают говорить об арбитре и VAR, но если посмотреть на матч объективно, то камбэк Аргентины был основан на её интенсивности, мастерстве и менталитете. Они верили до самого финального свистка, тогда как Египет не смог удержать тот же уровень, который демонстрировал в начале.

Нельзя растрачивать преимущество в два гола против одной из лучших команд мира, а потом сводить всё к одному решению. Футбол гораздо сложнее этого.

Всегда будут споры по поводу судейства, и это нормально. Но утверждать, что матч «украли» или что турнир отдают Аргентине, — это несправедливо по отношению ко всем игрокам на поле. Матчи решают игроки своими действиями, а не конспирологическими теориями.

Самое сложное после поражения – это признать, что соперник был лучше в решающие моменты. Аргентина заслуживает похвалы за то, как она отреагировала под давлением, а Египет должен гордиться своим выступлением, одновременно извлекая уроки из ошибок, которые дорого ему обошлись. Таков уж футбол», – сказал Тони.