Макрон выступил с заявлением по поводу матча Франция – Марокко
Французский лидер надеется на крупную победу
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу предстоящего четвертьфинального матча ЧМ-2026 между Францией и Марокко.
«Мы полностью поддерживаем их. Они впечатляли меня с самого начала этого чемпионата мира. Они действительно показывают результат. Мы знаем, что это великолепная команда. Мы знаем, что они входят в число фаворитов на международном уровне, они играют так, как мы от них ожидаем, они рискуют, они атакуют, они играют в великолепный футбол. Мы все будем болеть за «синих» сегодня вечером, и я надеюсь на крупную победу», — сказал политик.
Матч Франция – Марокко состоится в четверг вечером, 9 февраля. Начало игры – в 23:00.
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