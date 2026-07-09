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  4. Макрон выступил с заявлением по поводу матча Франция – Марокко
Чемпионат мира
09 июля 2026, 21:04 |
713
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Макрон выступил с заявлением по поводу матча Франция – Марокко

Французский лидер надеется на крупную победу

09 июля 2026, 21:04 |
713
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Макрон выступил с заявлением по поводу матча Франция – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу предстоящего четвертьфинального матча ЧМ-2026 между Францией и Марокко.

«Мы полностью поддерживаем их. Они впечатляли меня с самого начала этого чемпионата мира. Они действительно показывают результат. Мы знаем, что это великолепная команда. Мы знаем, что они входят в число фаворитов на международном уровне, они играют так, как мы от них ожидаем, они рискуют, они атакуют, они играют в великолепный футбол. Мы все будем болеть за «синих» сегодня вечером, и я надеюсь на крупную победу», — сказал политик.

Матч Франция – Марокко состоится в четверг вечером, 9 февраля. Начало игры – в 23:00.

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Андрей Плыгун Источник: Le 10 Sport
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Велика перемога - може у фіналі може бути. Чи він 5:0 мав на увазі.
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Париж мети улицы и крась тратуары.
Франция чемпион, гремите фанфары!
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