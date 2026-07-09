«Мбаппе могут экстрадировать». В Парагвае футболисту пригрозили тюрьмой

История с публичным спором между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и сенаторшей Парагвая Селестой Амарильей не утихает.

Политик после вылета сборной Парагвая из ЧМ-2026 от французской команды сделала откровенно расистское и ксенофобское заявление, в котором назвала Мбаппе «дикарем, притворяющимся французом». Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать пощечину капитану «Ле Бле».

Позже Килиан ответил сенаторше, назвав её «жалкой женщиной, которая недостойна своего положения и не представляет Парагвай». Он обвинил её в расизме и некомпетентности, а также в том, что она создаёт «худший образ своей страны». Гильермо Дуарте, юрист Амарильи, заявил, что Мбаппе можно привлечь к ответственности за подобные заявления.