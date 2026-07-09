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Чемпионат мира
09 июля 2026, 19:18 | Обновлено 09 июля 2026, 19:39
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«Мбаппе могут экстрадировать». В Парагвае футболисту пригрозили тюрьмой

Футболиста обвиняют в клевете

09 июля 2026, 19:18 | Обновлено 09 июля 2026, 19:39
1450
2 Comments
«Мбаппе могут экстрадировать». В Парагвае футболисту пригрозили тюрьмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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История с публичным спором между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и сенаторшей Парагвая Селестой Амарильей не утихает.

Политик после вылета сборной Парагвая из ЧМ-2026 от французской команды сделала откровенно расистское и ксенофобское заявление, в котором назвала Мбаппе «дикарем, притворяющимся французом». Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать пощечину капитану «Ле Бле».

Позже Килиан ответил сенаторше, назвав её «жалкой женщиной, которая недостойна своего положения и не представляет Парагвай». Он обвинил её в расизме и некомпетентности, а также в том, что она создаёт «худший образ своей страны». Гильермо Дуарте, юрист Амарильи, заявил, что Мбаппе можно привлечь к ответственности за подобные заявления.

«Селесте не совершила ни одного преступления, наказуемого законом в Парагвае. Поскольку то, что мы считаем клеветой или диффамацией, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем принять меры против Мбаппе. Его могут экстрадировать для привлечения к ответственности за его действия в Парагвае», – сказал он.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Любой дегенерат, критикующий Мбаппе, может пожаловаться в ООН или маме. Наплачь мне реку, членосос!
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Этот афрофранцуз когда-то попадет в тюрьму за свой длинный язык.... Он думает, что схватил Бога за бороду, но жизнь такая интересная, что все может повернуться в одно мгновение...
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