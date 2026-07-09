ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк, встречай. Брентфорд подписал экс-игрока сборной Англии
Каллум Уилсон сменил клубную прописку после вылета «Вест Хэма» с АПЛ
34-летний нападающий Каллум Уилсон официально покинул «Вест Хэм» и перешел в «Брентфорд».
Форвард сменил клуб в статусе свободного агента. Контракт с «пчелами» Каллум подписал всего на один год.
«Каллум – это тот, кого все прекрасно знают. Он уже очень давно является бомбардиром в Премьер-лиге.
Он даст нам больше вариантов в этой зоне поля, а также поможет Игору Тиаго и Кей Фуро благодаря своему огромному опыту.
У него просто есть это чутье на голы, а также авторитет и опыт на тренировочной базе. Это еще одно действительно отличное подписание для нас», – заявил главный тренер Кейт Эндрюс.
За «Вест Хэм» Каллум поиграл всего один год, так как «молотобойцы» вылетели из АПЛ. В составе «Вест Хэма» форвард провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
На протяжении карьеры Уилсон также выступал за «Борнмут» (187 матчей), «Ньюкасл» (130), «Ковентри Сити» (55), «Кеттеринг Таун» (17) и «Тамуорт» (3).
На уровне АПЛ нападающий отыграл 271 поединок, забил 95 мячей и оформил 26 ассистов.
Также у Каллума есть девять игр за сборную Англии, две из которых на ЧМ-2022. Забил за национальную команду Уилсон всего два мяча и отдал одну результативную передачу.
Welcome to West London, Callum Wilson!— Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026
We’re delighted to announce the striker’s arrival on a one-year contract 🐝 pic.twitter.com/RQPR4Yj5gh
A master of his art 🎨— Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026
Callum Wilson is here pic.twitter.com/KASjrhbai0
Welcome to the Brentford family, Callum 🫡 pic.twitter.com/JdudIocfTm— Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026
🏠 Callum Wilson right at home pic.twitter.com/uhHnmFS1Jq— Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026
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