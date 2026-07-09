ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк, встречай. Брентфорд подписал экс-игрока сборной Англии

34-летний нападающий Каллум Уилсон официально покинул «Вест Хэм» и перешел в «Брентфорд».

Форвард сменил клуб в статусе свободного агента. Контракт с «пчелами» Каллум подписал всего на один год.

«Каллум – это тот, кого все прекрасно знают. Он уже очень давно является бомбардиром в Премьер-лиге.

Он даст нам больше вариантов в этой зоне поля, а также поможет Игору Тиаго и Кей Фуро благодаря своему огромному опыту.

У него просто есть это чутье на голы, а также авторитет и опыт на тренировочной базе. Это еще одно действительно отличное подписание для нас», – заявил главный тренер Кейт Эндрюс.

За «Вест Хэм» Каллум поиграл всего один год, так как «молотобойцы» вылетели из АПЛ. В составе «Вест Хэма» форвард провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

На протяжении карьеры Уилсон также выступал за «Борнмут» (187 матчей), «Ньюкасл» (130), «Ковентри Сити» (55), «Кеттеринг Таун» (17) и «Тамуорт» (3).

На уровне АПЛ нападающий отыграл 271 поединок, забил 95 мячей и оформил 26 ассистов.

Также у Каллума есть девять игр за сборную Англии, две из которых на ЧМ-2022. Забил за национальную команду Уилсон всего два мяча и отдал одну результативную передачу.

Welcome to West London, Callum Wilson!



We’re delighted to announce the striker’s arrival on a one-year contract 🐝 pic.twitter.com/RQPR4Yj5gh — Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026

A master of his art 🎨



Callum Wilson is here pic.twitter.com/KASjrhbai0 — Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026

Welcome to the Brentford family, Callum 🫡 pic.twitter.com/JdudIocfTm — Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2026