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Англия
09 июля 2026, 19:58 | Обновлено 09 июля 2026, 20:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк, встречай. Брентфорд подписал экс-игрока сборной Англии

Каллум Уилсон сменил клубную прописку после вылета «Вест Хэма» с АПЛ

09 июля 2026, 19:58 | Обновлено 09 июля 2026, 20:17
1139
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк, встречай. Брентфорд подписал экс-игрока сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Уилсон
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34-летний нападающий Каллум Уилсон официально покинул «Вест Хэм» и перешел в «Брентфорд».

Форвард сменил клуб в статусе свободного агента. Контракт с «пчелами» Каллум подписал всего на один год.

«Каллум – это тот, кого все прекрасно знают. Он уже очень давно является бомбардиром в Премьер-лиге.

Он даст нам больше вариантов в этой зоне поля, а также поможет Игору Тиаго и Кей Фуро благодаря своему огромному опыту.

У него просто есть это чутье на голы, а также авторитет и опыт на тренировочной базе. Это еще одно действительно отличное подписание для нас», – заявил главный тренер Кейт Эндрюс.

За «Вест Хэм» Каллум поиграл всего один год, так как «молотобойцы» вылетели из АПЛ. В составе «Вест Хэма» форвард провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

На протяжении карьеры Уилсон также выступал за «Борнмут» (187 матчей), «Ньюкасл» (130), «Ковентри Сити» (55), «Кеттеринг Таун» (17) и «Тамуорт» (3).

На уровне АПЛ нападающий отыграл 271 поединок, забил 95 мячей и оформил 26 ассистов.

Также у Каллума есть девять игр за сборную Англии, две из которых на ЧМ-2022. Забил за национальную команду Уилсон всего два мяча и отдал одну результативную передачу.

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Андрей Витренко Источник: ФК Брентфорд
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