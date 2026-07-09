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Англия
09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:12
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон оформил трансфер

Полузащитник Хейден Хекни перебрался к «ирискам» из «Мидлсбро»

09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:12
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон оформил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейден Хэкни
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Английский «Эвертон» официально объявил о подписании 24-летнего опорного полузащитника Хейдена Хэкни из «Мидлсбро».

Хейден договорился с «ирисками» о долгосрочном контракте на пять сезонов – до лета 2031 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Хэкни составила 19.3 миллиона евро.

Хейден – воспитанник «Мидлсбро», который пробился из академии в основу. В составе «боро» Хэкни отыграл 154 матча, в которых забил 16 мячей и оформил 17 ассистов.

Заявление Хэкни после трансфера:

«Я счастлив быть здесь. Как только я пообщался с тренером, как только узнал об интересе «Эвертона» – честно говоря, выбор сразу пал именно на этот клуб. Это огромная команда с новым стадионом и амбициозным вектором развития. Я просто хотел стать частью этого.

Опыт тренера по переводу игроков из Чемпионшипа в Премьер-лигу также стал огромным фактором в моем решении. Надеюсь, я смогу стать следующим, кто успешно сделает это в составе «Эвертона».

Это точно хороший шаг для меня. Думаю, само собой разумеется, что нужно много работать, бегать, идти в подкаты. Я буду это делать.

Думаю, болельщики могут ждать от меня всего понемногу – как в атаке, так и в обороне. Я могу хорошо продвигать мяч, подключаться к штрафной вторым темпом и, надеюсь, забивать голы. Убежден, что способен на гораздо большее. Очевидно, что я еще не играл в Премьер-лиге, поэтому как только адаптируюсь к ней, смогу сделать серьезный шаг вперед.

Для меня было очень важно оформить трансфер до начала предсезонной подготовки. Я хотел быть здесь с первого дня и пройти все сборы с ребятами. Жду этого с нетерпением. Это помогает абсолютно во всем. Очевидно, что это новый коллектив, к которому мне нужно привыкнуть, так же как и к жизни здесь. Я в восторге».

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Эвертон Мидлсбро трансферы Чемпионшип чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ Виталий Миколенко
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
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