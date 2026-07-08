ОФИЦИАЛЬНО. Убедил. Эвертон выкупил контракт игрока после годичной аренды
Мерлин Рель стал полноценным игроком «ирисок»
Английский клуб «Эвертон» официально объявил о полноценном трансфере 24-летнего полузащитника Мерлина Реля из немецкого «Фрайбурга».
После одного сезона в аренде в АПЛ Мерлин убедил руководство клуба выкупить его контракт. По информации Transfermarkt, сумма перехода составила 25 миллионов евро.
Соглашение между полузащитником и «ирисками» рассчитано на три сезона – до лета 2029 года.
В составе «Эвертона» Рель отыграл 17 поединков, в которых забил всего один мяч.
«Фрайбург» появился в жизни полузащитника летом 2022 года, когда клуб приобрел его у «Ингольштадта». За три года во «Фрайбурге» Мерлин сыграл 60 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
We can confirm the permanent transfer of Merlin Röhl from Bundesliga club SC Freiburg has been formally activated and processed. 🔵 pic.twitter.com/s9VVS3Wq00— Everton (@Everton) July 6, 2026
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