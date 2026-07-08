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Англия
08 июля 2026, 18:54 | Обновлено 08 июля 2026, 19:32
268
0

ОФИЦИАЛЬНО. Убедил. Эвертон выкупил контракт игрока после годичной аренды

Мерлин Рель стал полноценным игроком «ирисок»

08 июля 2026, 18:54 | Обновлено 08 июля 2026, 19:32
268
0
ОФИЦИАЛЬНО. Убедил. Эвертон выкупил контракт игрока после годичной аренды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерлин Рель
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Английский клуб «Эвертон» официально объявил о полноценном трансфере 24-летнего полузащитника Мерлина Реля из немецкого «Фрайбурга».

После одного сезона в аренде в АПЛ Мерлин убедил руководство клуба выкупить его контракт. По информации Transfermarkt, сумма перехода составила 25 миллионов евро.

Соглашение между полузащитником и «ирисками» рассчитано на три сезона – до лета 2029 года.

В составе «Эвертона» Рель отыграл 17 поединков, в которых забил всего один мяч.

«Фрайбург» появился в жизни полузащитника летом 2022 года, когда клуб приобрел его у «Ингольштадта». За три года во «Фрайбурге» Мерлин сыграл 60 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
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