ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал перспективного форварда Челси
Тайрик Джордж перебрался в Эвертон
Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании 20-летнего форварда Челси и молодежной сборной Англии Тайрика Джорджа, который получил контракт на 4 года.
Игрок вторую часть прошлого сезона провел в ливерпульской команде на правах аренды, а клуб решил выкупить игрока. Трансфер оценивается в 24 миллиона фунтов с учетом бонусов.
Джордж провел за Эвертон 11 матчей и не забил ни одного гола.
Here to stay! ✍️— Everton (@Everton) July 6, 2026
We have completed the permanent signing of England Under-21 international forward Tyrique George from Chelsea for an undisclosed fee.
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