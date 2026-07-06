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Англия
06 июля 2026, 19:25 | Обновлено 06 июля 2026, 19:38
587
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал перспективного форварда Челси

Тайрик Джордж перебрался в Эвертон

06 июля 2026, 19:25 | Обновлено 06 июля 2026, 19:38
587
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал перспективного форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайрик Джордж
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Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании 20-летнего форварда Челси и молодежной сборной Англии Тайрика Джорджа, который получил контракт на 4 года.

Игрок вторую часть прошлого сезона провел в ливерпульской команде на правах аренды, а клуб решил выкупить игрока. Трансфер оценивается в 24 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Джордж провел за Эвертон 11 матчей и не забил ни одного гола.

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Тайрик Джордж Челси Эвертон Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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