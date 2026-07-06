ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал перспективного форварда Челси

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании 20-летнего форварда Челси и молодежной сборной Англии Тайрика Джорджа, который получил контракт на 4 года.

Игрок вторую часть прошлого сезона провел в ливерпульской команде на правах аренды, а клуб решил выкупить игрока. Трансфер оценивается в 24 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Джордж провел за Эвертон 11 матчей и не забил ни одного гола.