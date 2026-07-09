Яремчук вернулся в Динамо

Полузащитник звездного состава киевского «Динамо» 80-х годов прошлого века Иван Яремчук вернулся в столичный клуб в новом качестве: он стал селекционером.

К своим обязанностям 64-летний специалист приступил около месяца назад. Напомним, в начале июня Яремчук заявил, что хочет быть полезным «Динамо» и видит себя селекционером.

С 1985 по 1990 год Яремчук играл в полузащите «Динамо», выигрывал с командой Кубок обладателей кубков, трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок СССР.