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  4. Яремчук вернулся в Динамо
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 19:39 |
1770
3

Яремчук вернулся в Динамо

Иван Яремчук стал селекционером «Динамо»

09 июля 2026, 19:39 |
1770
3 Comments
Яремчук вернулся в Динамо
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Полузащитник звездного состава киевского «Динамо» 80-х годов прошлого века Иван Яремчук вернулся в столичный клуб в новом качестве: он стал селекционером.

К своим обязанностям 64-летний специалист приступил около месяца назад. Напомним, в начале июня Яремчук заявил, что хочет быть полезным «Динамо» и видит себя селекционером.

С 1985 по 1990 год Яремчук играл в полузащите «Динамо», выигрывал с командой Кубок обладателей кубков, трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок СССР.

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Иван Яремчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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Людина програла і пропила все що в нього було, в розшуку в купі країн був. Йому 100 гривень притомна людина не довірить не те що вести з кимось переговори. Достойна заміна "селекціонеру" Заварову. PS. Хто за Динамо слідкує, той в цирку не сміється.
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Це типу нові старі СЕРЦЯ)))
Шкода ДК
Але те що є
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