Украина. Премьер лига09 июля 2026, 19:39 |
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Яремчук вернулся в Динамо
Иван Яремчук стал селекционером «Динамо»
09 июля 2026, 19:39 |
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Полузащитник звездного состава киевского «Динамо» 80-х годов прошлого века Иван Яремчук вернулся в столичный клуб в новом качестве: он стал селекционером.
К своим обязанностям 64-летний специалист приступил около месяца назад. Напомним, в начале июня Яремчук заявил, что хочет быть полезным «Динамо» и видит себя селекционером.
С 1985 по 1990 год Яремчук играл в полузащите «Динамо», выигрывал с командой Кубок обладателей кубков, трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок СССР.
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