Легенда Динамо рассказал, что получил от суда срок заключения

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук подтвердил, что получил условный срок в Чехии.

«Суд уже был. Заочно. Его вердикт был таким: полгода условно и два года запрета на посещение Чехии», – сказал Иван Яремчук.

Еще осенью 2025 года Яремчука задержали в аэропорту Кракова, после чего он провел около шести недель в польской тюрьме. Сам экс-футболист не раскрывает подробностей дела, лишь отметил, что оно связано с периодом его проживания в Праге в 2022–2023 годах.

Сейчас Яремчук находится в Бельгии, где проживает в статусе беженца.