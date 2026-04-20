  4. Легенда Динамо рассказал, что получил от суда срок заключения
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Яремчук

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук подтвердил, что получил условный срок в Чехии.

«Суд уже был. Заочно. Его вердикт был таким: полгода условно и два года запрета на посещение Чехии», – сказал Иван Яремчук.

Еще осенью 2025 года Яремчука задержали в аэропорту Кракова, после чего он провел около шести недель в польской тюрьме. Сам экс-футболист не раскрывает подробностей дела, лишь отметил, что оно связано с периодом его проживания в Праге в 2022–2023 годах.

Сейчас Яремчук находится в Бельгии, где проживает в статусе беженца.

