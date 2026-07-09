Костюк принял неожиданное решение по Ярмоленко перед стартом в еврокубке

В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» начнёт выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27. Первым соперником команды Игоря Костюка станет румынская «Университатя» из Клужа.

Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч киевляне проведут в Польше. Поединок состоится на стадионе «Арена Люблин», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Перед игрой главный тренер «Динамо» Игорь Костюк определился со стартовым составом на первый матч нового еврокубкового сезона.

Встречу пропустит капитан команды Андрей Ярмоленко. Опытный вингер не попал не только в основной состав, но и даже в заявку на матч.

Ответный матч между «Университате» и «Динамо» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.