Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк принял неожиданное решение по Ярмоленко перед стартом в еврокубке
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 19:05 |
2101
0

Костюк принял неожиданное решение по Ярмоленко перед стартом в еврокубке

Андрей пропустит первый матч против румын

09 июля 2026, 19:05 |
2101
0
Костюк принял неожиданное решение по Ярмоленко перед стартом в еврокубке
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» начнёт выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27. Первым соперником команды Игоря Костюка станет румынская «Университатя» из Клужа.

Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч киевляне проведут в Польше. Поединок состоится на стадионе «Арена Люблин», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Перед игрой главный тренер «Динамо» Игорь Костюк определился со стартовым составом на первый матч нового еврокубкового сезона.

Встречу пропустит капитан команды Андрей Ярмоленко. Опытный вингер не попал не только в основной состав, но и даже в заявку на матч.

Ответный матч между «Университате» и «Динамо» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.

По теме:
Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обзор матча)
Яремчук вернулся в Динамо
Возвращение Кендзеры. Стали известны составы на матч Динамо – Университатя
Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж стартовые составы Игорь Костюк Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Теннис | 09 июля 2026, 08:39 1
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма

Украинка вышла в полуфинал престижного турнира

В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 09 июля 2026, 09:35 6
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика

Рассмотрение дела в CAS находится на заключительной стадии

Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
Волейбол | 09.07.2026, 17:00
Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне
Футбол | 09.07.2026, 18:25
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне
В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта
Футбол | 08.07.2026, 19:01
В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта
В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 9
Футбол
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
08.07.2026, 07:37 4
Бокс
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 29
Теннис
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем